Íè½ÕÄ«¥É¥é¼ç±é¤Î¾åºä¼ùÎ¤¤¬àJRÅß¤Î´éá¤Ë¡ª¡ÖÀÄ¤¤Åß¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÂç¿Íµ¤¤ä¤ó¡×¡Ö±Ø¤äCM¤Ç¸«¤ì¤ë¤Î³Ú¤·¤ß¡¼¡ª¡×
¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥¡¼¥¦¥¨¥¢¤Ç¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë
¡¡´üÂÔ¤Î¼ã¼ê½÷Í¥¤Î¾åºä¼ùÎ¤(20)¤Îà¤ªÃÎ¤é¤»á¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾åºä¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Øº£¤À¤±¤ÏÀÄ¤¤Åß¡£¡Ù¡×¤Ê¤É¤È£Ø¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢JRÅìÆüËÜ¤Î¥¹¥¡¼Î¹¹Ô¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖJR SKISKI2025-2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥¡¼¥¦¥¨¥¢¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤à¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÅß¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¿´¶¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1991Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤ÏÀî¸ý½ÕÆà¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤éÂ¿¤¯¤Î¼ã¼êÍË¾³ô¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤¸¡¢¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÂç¿Íµ¤¤ä¤ó¡×¡Ö±Ø¤äCM¤Ç¸«¤ì¤ë¤Î³Ú¤·¤ß¡¼¡ª¡×¡Ö°µÅÝÅª¤ËÎòÂåºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¥á¥Ã¥Á¥ã»÷¹ç¤¦¡ªÎòÂåNO1¤«¤â¡×¡Ö¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎÅÐÎµÌç¡×¡Öº£Ç¯¤Î´¨¤¤Åß¤Îµ¨Àá¤¬¾¯¤·¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤È´î¤Ó¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡¾åºä¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×(TBS)¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢Ìµ½ÅÎÏ¤ÎÃè¤Ç¡×(NHKÁí¹ç)¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£Íè½Õ¤Î£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ç¤Ï¸«¾å°¦¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¼ã¼ê½÷Í¥¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£