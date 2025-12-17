­àJRÅß¤Î´é­áµ¯ÍÑ¤¬ÏÃÂê¤Î¾åºä¼ùÎ¤¡Ê£Ø@juri_kosaka¤è¤ê¡Ë

¡¡´üÂÔ¤Î¼ã¼ê½÷Í¥¤Î¾åºä¼ùÎ¤(20)¤Î­à¤ªÃÎ¤é¤»­á¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¾åºä¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¥­¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ï¡Øº£¤À¤±¤ÏÀÄ¤¤Åß¡£¡Ù¡×¤Ê¤É¤È£Ø¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢JRÅìÆüËÜ¤Î¥¹¥­¡¼Î¹¹Ô¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖJR SKISKI2025-2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥¹¥­¡¼¥¦¥¨¥¢¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤à¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÅß¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¿´¶­¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡1991Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤ÏÀî¸ý½ÕÆà¡¢¹­À¥¤¹¤º¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤éÂ¿¤¯¤Î¼ã¼êÍ­Ë¾³ô¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤¸¡¢¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÂç¿Íµ¤¤ä¤ó¡×¡Ö±Ø¤äCM¤Ç¸«¤ì¤ë¤Î³Ú¤·¤ß¡¼¡ª¡×¡Ö°µÅÝÅª¤ËÎòÂåºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¥á¥Ã¥Á¥ã»÷¹ç¤¦¡ªÎòÂåNO1¤«¤â¡×¡Ö¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎÅÐÎµÌç¡×¡Öº£Ç¯¤Î´¨¤¤Åß¤Îµ¨Àá¤¬¾¯¤·¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤È´î¤Ó¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡¾åºä¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×(TBS)¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢Ìµ½ÅÎÏ¤ÎÃè¤Ç¡×(NHKÁí¹ç)¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£Íè½Õ¤Î£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Ç¤Ï¸«¾å°¦¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¼ã¼ê½÷Í¥¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£