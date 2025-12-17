¡Ö½é¡×¥é¥Ã¥·¥å¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤â¡Ö¿ô»úÅª¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¡¥¢¥Ã¥×¹¹²þ¤Î¾±»ÒÍºÂç¡¢2Ç¯ÌÜ¤ÎÈôÌöÀÀ¤¦¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾±»ÒÍºÂçÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¤¬17Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢100Ëü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð1300Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡¿ÀÆàÀîÂç¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Îº£µ¨¤Ï26»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨2³ä3Ê¬5ÎÒ¡¢2ÂÇÅÀ¡¢1ÅðÎÝ¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÂè1Àï¤ÇÂåÁö¤«¤éÍ··â¼éÈ÷¤Ë½¢¤¤¤Æ½é½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½é°ÂÂÇ¤Ê¤É¡Ø½é¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¿ô»úÅª¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡11·î¤«¤éÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¡ÊÂæÏÑ¡Ë¤Ç¤ÏËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤Éµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ÏÆ±¤¸Í··â¤ÎÂçÀèÇÚ¡¢º£µÜ·òÂÀ¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤¹¤ë¡£¡Ö¡ÊÍèµ¨¤Ï¡Ë³«Ëë1·³¡£¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç20»î¹ç¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£¿¿²Á¤òÌä¤ï¤ì¤ë2Ç¯ÌÜ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë