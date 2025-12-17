岩井明愛&千怜がスーツ姿でキレキレのダンスを披露 最強ツインズのダンスユニットをファンは大絶賛！
岩井明愛&千怜ツインズのスタッフが公式インスタグラムを更新。「踊ってみたシリーズ」の第3弾として、日本の5人組ボーカルダンスユニット・M!LKの「イイじゃん」を完コピしたダンスを動画で投稿した。
【動画】「超絶カッコ良すぎる」 岩井明愛&千怜のダンスユニット
ツインズが登場したのはJLPGAアワードが開催された都内のホテルの階段下。昨年、初めてダンスを披露したのと同じ場所だ。2人はブルーをベースにしたお揃いのスーツ姿でカッコよくダンスを決めてみせた。この動画を見た河本結は「すごい！キレキレ」と感嘆。大勢のファンからも「待ってました」「超絶カッコ良すぎる」「ビジュ完璧じゃーん」「眼福ありがとう」など大絶賛の嵐だった。投稿の最後にスタッフは「温かい目で見てください」と記していたが、もはやそのレベルは遥かに超えたダンスに、早くも次回を期待するコメントも多かった。
ゴルフ情報ALBA.Net
