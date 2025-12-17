歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。来年に向けた新アルバムの制作をスタートしたことを報告しました。



工藤さんは、「来年に向けてのアルバム制作がスタートしました！」と書き出し、「本当に皆さん忙しいのにありがとうございました」と投稿。



続けて、「@wacci_official の橋口さん @hashiguchi_wacci が作曲をしてくださり、1曲はギターの村中慧慈さんがアレンジ、そしてもう一曲をベースの小野裕基さんがしてくださいました」と人気バンド「wacci」とのコラボレーションによるレコーディングを行ったことを公表しています。







レコーディングにはwacciのメンバー全員が参加しており、工藤さんは「とっても贅沢なレコーディングとなりました」と喜びを表現。「素晴らしい曲!! !! 早く聴いて欲しい！」とファンへの期待も寄せています。



wacciは橋口洋平（ボーカル・ギター）、村中慧慈（ギター）、因幡始（キーボード）、小野裕基（ベース）、横山祐介（ドラムス）の5人組バンド。工藤さんは彼らを「めちゃくちゃ才能豊か」と絶賛し、「来年にも期待大大大です！」と投稿しています。







新アルバムの詳細については「また、詳しくは、先々に」としており、今後の発表が期待されます。



この投稿に、「来年アルバム!?めっちゃ楽しみ」「橋口さんがまたどんな曲を提供して頂いたのか楽しみでしかないです」「夏ライブに合わせてノリノリな曲が多いのかなぁ？」「今から来年のアルバムがどんな感じになるか楽しみすぎます」などの声が寄せられています。



