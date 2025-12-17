フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。12月17日（水）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、水曜前半レギュラーの組織開発コンサルタント・勅使川原真衣が世に蔓延る「ガチャ論」について分析した。

勅使川原真衣「ちょっと前に親を選べない『親ガチャ』という言葉が流行ったことがきっかけで、最近色んなガチャが言われてますんで、『ガチャ論にはちょっとした落とし穴があるかもな？』っていう話をしようと思います

親ガチャだの 上司ガチャだの 配属ガチャだの、色々ガチャガチャ言われてるわけなんですけども、確かに本人ではどうしようもないことってこの世の中にはありますよね？

みんながみんな自分で選べることばかりではないと、それ間違いないと思います。特に親子なんてね、ガチャって言いたくなる気持ちも若干わかりますと。

そうした本人の意思では選べないがゆえに、不確定で先が読めないこと。この状況をですね、昨今ガチャという言葉で、一般的にはネガティブな意味で使っていると思います。問題視してるんですよね。

だからガチャが当たった時は問題になりませんので、外れた場合に問題視していると。どこを問題視するかというと、『先が読めないっていうことの不安。

この不安が嫌だよね』っていうのが言い分のようなんですけども、そういう問題設定がされると、解決策はこのようになると思います。

『先が読めないことは不安で嫌だ。ならば未来を確定してあげよう』と。これ実際に起きている流れでして、配属ガチャで言いますと、“配属先確約制度”っていうのが色んな企業で生まれてるんですよね」

武田砂鉄「“配属先確約制度”……どういうことですか、これは？」

勅使川原「去年の6月の朝日新聞に『こっちの企業「ガチャ」ないぞ 志向に合わせ、配属先や勤務地「確約」』という記事が出ていたんですけども、これ朝日だけじゃなくて日経新聞など他の新聞も言い回しは違いますけども、『配属ガチャ』を挙って扱っています。

これ、当然採用の売り手市場と言われてますので、企業各社何か差別化しないといけないですよね。『じゃあ、どこやろうか？』っていうと、『なんか若い人は配属が確約されてないと不安だと言ってるらしいぞ？』と。『ならばうちは初任配属確約しますよ』って謳ってしまうのも、無理はないかなとは思います。不確実性が憎き敵ならば、『確約は正義』っていうことになると思われてるんだと思いますが、どう見るべきでしょうかね？」

武田「いやあ、でもこれまでの企業の論理っていうのは、入ってみて色んな仕事をやってみて、そこで『君にどういう仕事が合うか』っていうのを定めた上で、『そっちのエキスパートになってもらおう』っていうのが頭にあったわけですよね？ 学生なりで新卒採用で、その人の特性……『君はここで行くよ』っていう風に確約するっていうのは、企業側としても結構リスクはありますよね？

『確約したけど全然そっちのセンスはなかった』みたいなこと」

勅使川原「そうなっちゃう可能性ありますよね。私も決まってないことを直ちに問題視して、それを裏返したかのような“決める”っていうこの仕草、これ手放しでは喜べないというふうに考えています。

砂鉄さんがおっしゃった通り、逆に未来が決まっちゃってたらこれ、息苦しいですよ多分。企業の側も個人の側も、下手すると」

武田「個人もだってね、この会社の中で『実際ちょっとやってみたら別のとこでやってみたいな』って思うかも知れないですもんね」

勅使川原「と思うんですよね。変わる可能性がないことって、それはそれでかなり不安ですよね。

配属で言うと、学生のうちに自身の適性にあった希望職種とか配属先を一応出すってことだと思いますけども、その通りに事が運べばいいかどうかって、これわかんないんですよ。

どういうところに実際に行って、誰と働くかによりますので。なので不確定要素を潰すのはいいんですけど、潰したとて幸運の確約にはならないぞ、ということ。これ肝に銘じておく必要あるかな、と思います」