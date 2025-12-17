お笑いコンビ「鬼越トマホーク」の良ちゃんが１７日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」に出演。１３日に行われた日本テレビ系「ＴＨＥ Ｗ」で審査員を務めた「霜降り明星」の粗品にコメントした。

「ＴＨＥ Ｗ」で審査員を務めた粗品は、歯に衣着せぬ辛口審査で話題に。放送後に粗品のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルにアップされた動画では、粗品も「悪いけど、オファーの段階から『面白くないものには面白くないと言いますよ』『どエラい空気になると思いますよ』とか結構言ったんです。それを全部『良いですよ』と。逆にぜひそうしていただけると、という話でした」と説明していた。

そんな粗品の審査を踏まえた上で、パーソナリティを務める「ナイツ」の塙宣之は「粗品は悪くないよ」とキッパリ。良ちゃんも「日テレがケツ持たないと」と擁護した。

また、良ちゃんは「彼はね、本当に、個人的に大好きなんですけど。お笑い狂というか。お笑いマニアなので、彼、たぶん吉本の若手の中で１番お笑いが好きです」と粗品について言及。その上で「審査員でバズればいいってことじゃなくて、アイツもう来年から『１回戦から全部審査してもいい』って言ってるんですよ」と明かした。

続けて「プロの芸人って、楽屋では言うじゃないですか。でも実際表立って言う人っていない。角も立つし。アイツたぶん、今まで誰もやらなかった作業をやろうとしてる。全批判も浴びようとしている」と考察した。