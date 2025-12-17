関東は、この先は寒暖差が大きい。20日(土)に季節外れの暖かさに。21日(日)も気温が上がるが、午後は雨が降りだし、北風に変わる。雨と風が強まり、横殴りの雨の所も。22日(月)の気温は朝から横ばいで、寒くなる。寒暖差に注意。

21日(日)〜22日(月)の午前 まとまった雨 横殴りの雨

関東は日差しの届く日が多いでしょう。空気の乾いた状態が続くため、火の取り扱いにご注意ください。





21日(日)は前線が本州付近を通過するため、次第に雨が降りだす見込みです。22日(月)の午前にかけては、沿岸を中心にまとまった雨になる所もありそうです。風が強まり、横殴りの雨になる所もあるため、お出かけされる方は雨に濡れないよう、お気をつけください。22日(月)の日中は天気が回復し、23日(火)と24日(水)も日差しが届きそうです。クリスマスイブは、きれいなイルミネーションを見ることができるでしょう。

20日(土)は季節外れの暖かさ 21日(日)は午後から急に寒くなる

この先1週間は、寒暖差が大きいでしょう。



20日(土)は南から季節外れの暖気が入るため、最高気温は東京都心で17℃まで上がるでしょう。11月中旬並みで、昼間はコートが邪魔になるほどです。



21日(日)の午前は南よりの風が強めに吹き、朝から気温が高めです。ただ、午後は北よりの風に変わり、冷たい空気にがらりと入れ替わるでしょう。雨も降るため、より寒く感じられそうです。お出かけを予定されている方は、傘だけでなく、マフラーや手袋など冬のアイテムを持っていきましょう。



22日(月)は天気が回復しますが、気温は朝から横ばいです。最高気温は10℃くらいと、空気がヒンヤリ感じられるでしょう。23日(火)は朝のグッと冷えて、東京都心でも霜がおりるほどの冷え込みになります。日中も10℃を少し超えるくらいで、寒さが続くでしょう。防寒をしっかりと行ってください。

25日(木)クリスマス以降の天気 年末らしい寒さ

年末にかけては、天気は短い周期で変わるでしょう。



25日(木)クリスマスと28日(日)は雨が降りそうです。28日(日)は寒気が流れ込むため、北部を中心に雪が降る所もあるでしょう。



最高気温は平年並みの日が多く、年末らしい寒さです。年末に向けて忙くなる時期ですが、服装で上手に調節し、風邪などを引かないよう、お気をつけください。