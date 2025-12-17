まもなく英消費者物価指数CPIなどの発表
日本時間１６時００分に英消費者物価指数（CPI）（11月）、小売物価指数（RPI）（11月）、生産者物価指数（PPI）（11月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。
消費者物価指数（CPI）（11月）16:00
予想 0.0% 前回 0.4%（前月比)
予想 3.5% 前回 3.6%（前年比)
予想 3.3% 前回 3.4%（コア・前年比)
小売物価指数（RPI）（11月）16:00
予想 0.0% 前回 0.3%（前月比)
予想 4.1% 前回 4.3%（前年比)
予想 4.1% 前回 4.2%（前年比・除くモーゲージ利払い)
生産者物価指数（PPI）（11月）16:00
予想 0.1% 前回 -0.3%（仕入・前月比)
予想 0.6% 前回 0.5%（仕入・前年比)
予想 0.1% 前回 0.0%（出荷・前月比)
予想 3.3% 前回 3.6%（出荷・前年比)
