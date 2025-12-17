１７日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、１５日に東京・赤坂の個室サウナ店「ＳＡＵＮＡＴＩＧＥＲ」で夫婦２人が死亡した火災で、この日、警視庁が現場検証を行ったところ部屋の非常ボタンが電源切れになっていたことを報じた。

同番組では、部屋の木製のドアノブが壊れていたことや火元のサウナ室の非常ボタンには押された形跡があり、警視庁では装置が正常に作動しなかった可能性があるとみていることも報道。

コメンテーターで出演の国際弁護士・清原博氏は「分からないことがいっぱいありますけど、捜査機関側からたくさん情報が出てきてますよね。今回の事案が非常に重大な結果をもたらしてますから」と話し出すと「今、サウナブームで、他のお店とか、他のお店を利用しているお客さんに対して気をつけて下さいねということを言いたいがために情報をどんどん出してると思うんです」と続けた。

その上で「非常ボタンがちゃんと作動するかどうか、お店で点検して下さいねとか、スタッフの態勢がちゃんと整ってるか確認して下さいとか、お客さんの側も難しいんだけど、避難経路を確認して下さいとか、そういうところで同じような事案がもう起きないようにということで、捜査機関もいろんな情報を出してますから。我々も一つの教訓として、サウナを利用される方、多いと思うから、ちょっと、このドアがどうなのかとか、もし、ここで火事が起きたらどう逃げようかとか日頃から頭の訓練が必要なんだと思います」と提言していた。