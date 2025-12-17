£Î£È£Ë¡¢£á£å£ó£ð£á¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤òÌÀ¸À¡Ö¸¶ÇúÈï³²¤ò·Ú»ë¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¡×
¡¡£Î£È£Ë¤Ï£±£·Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎÆ±¶É¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢Áí¶ÉÄ¹ÄêÎã²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å£·»þ£²£°Ê¬¡Ë¤Ë¡¢£´¿ÍÁÈÂ¿¹ñÀÒ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£á£å£ó£ð£á¡×¤¬Í½ÄêÄÌ¤ê½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£¡Ö£á£å£ó£ð£á¡×¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²áµî¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤Ë¡¢¸¶Çú¤Î¤¤Î¤³±À¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥é¥ó¥×¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¡¢¹ÈÇò½Ð¾ì¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦À¼¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ê¤É¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤Ï²ñ¸«¤Ç¡Ö£á£å£ó£ð£á¤µ¤ó¤Î¤´½Ð¾ìÍ½Äê¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¹ÈÁÈ¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÌÀ¸À¡£¡Ö¤´»ØÅ¦¤Î·ï¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Ë³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡Ë¸¶ÇúÈï³²¤ò·Ú»ë¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÆ±ÈÖÁÈ¤ÎÁª¹Í´ð½à¤Ç¤¢¤ë¡Ëº£Ç¯¤Î³èÌö¡¢À¤ÏÀ¤Î»Ù»ý¡¢ÈÖÁÈ¤Î´ë²èÀ©ºî¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤«¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¡¢¡ÊÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡£á£å£ó£ð£á¤Ï£²£°£²£°Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²£³Ç¯¤Ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£Í£Ù¡¡£×£Ï£Ò£Ì£Ä¡×¤¬È¯Çä¤«¤é£±½µ´Ö¤Ç£±£¶£¹ËüËç¤òÇä¤ê¾å¤²¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤¬¼Â¸½¡£Íâ£²£´Ç¯¤Ë¤Ï¡¢³¤³°½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤Î£²Ç¯Ï¢Â³¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢À®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤Ê¤É¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£