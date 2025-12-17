臨時国会は17日、閉会しました。補正予算が成立した一方、連立政権の不安定さも浮き彫りになりました。中継です。

今国会は自民党と日本維新の会の信頼醸成がままならず、不安定な国会運営となりました。

高市首相は17日午後、今後の政権運営を巡り党幹部らと協議を行いました。

この臨時国会では定数削減を巡って日本維新の会との立場の違いが浮き彫りになりましたが、高市首相は今後の連立政権の運営の仕方をめぐり党幹部と協議を行ったとみられています。

一方、立憲の野田代表は高市首相の姿勢を批判しています。

立憲民主党・野田代表

「高市総理の個人芸に頼っている自民党という感じがありますので、逆に言うと独断専行で危ういなと思います」

また、公明の斉藤代表は自民・維新の新しい政権与党の進め方について、「乱暴すぎたのではないか」と苦言を呈しました。

また、高市政権の高い支持率を背景に自民党内からは「高市総理は解散に踏み切るのでは」との見方も出ていました。

ただ、高市首相は周辺に政策実現を優先する考えを示していて、国会が17日閉会したことを受け事実上、年内の衆議院の解散・総選挙は見送られる見通しです。