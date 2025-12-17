¡Ö400Ëü¤òÅÏ¤¹¤è¤¦¥¿¥«¤Ã¤Æ¤¤¿¡×Àî¹ç½Ó°ì¡¦ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ²ñÄ¹¤ò¸ø¼°ÂåÍýÅ¹¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¹ðÈ¯¡ª ¡ÖÆÃÊÌÇØÇ¤ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¡×ËÜ¿Í¤òÄ¾·â¤·¤¿
¡¡ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¡Ê°Ê²¼¡¢JVA¡Ë¤ÎÀî¹ç½Ó°ì²ñÄ¹¤¬JVA²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î¹Ö±éÎÁ¤ò¼«¿È¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÊ¸½Õµ¼Ô¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤ëÀî¹ç½Ó°ì
¡¡Àî¹ç¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ1984Ç¯¤È1988Ç¯¤Î¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¶È¤ä²òÀâ¶È¤Ë¶Ð¤·¤ó¤Ç¤¤¿¡£
ÆüËÜ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ²ñÄ¹¤ÎÀî¹ç½Ó°ì¡¡©Ê¸éº½Õ½©
ÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤Î¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ400Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÍ×µá
¡¡2022Ç¯¤Ë¤ÏJVA²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤ÎÎ¢¤Î´é¤ò¹ðÈ¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢JVA¤È¸ø¼°ÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤ò·ë¤ÖA¼Ò¤Î·ÐÍýÃ´Åö¼Ô¤ÎX»á¤À¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Î¼èºà¤Ë¸Ç¤¤·è°Õ¤Ç¸ý¤ò³«¤¯¡£
¡ÖÀî¹ç²ñÄ¹¤ÏÊÀ¼Ò¤Ë¸ø¼°ÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤Î¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢¶¨²ñ¤òÄÌ¤µ¤º¡Ø400Ëü±ß¡Ù¤ò²ñÄ¹¸Ä¿Í¤ËÅÏ¤¹¤è¤¦¥¿¥«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡Àî¹ç¤¬A¼Ò¤Ë¶âÁ¬¤òµá¤á¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯¤Î¤³¤È¤À¡£ÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤Î¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢A¼Ò¤Ë¡Ö400Ëü±ß¡×¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÍ×µá¤·¤¿¾å¡¢¡Ö¹Ö±éÎÁ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤ÇÀµÅö¤Ê¼è°ú¤òÁõ¤¤¡¢¼«¿È¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ë¿¶¤ê¹þ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤ÈX»á¤Ï¤½¤Î¼ê¸ý¤ò¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
ÀìÌç²È¤Ï¡ÖÆÃÊÌÇØÇ¤ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¡×»ØÅ¦
¡¡´ë¶È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀÄ»³³Ø±¡Âç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎÈ¬ÅÄ¿ÊÆó»á¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖJVA²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¹Ö±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Êó½·¤Ï¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÜÍè¶¨²ñ¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¡£¶¨²ñ¤ØÂ»¼º¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤·¤ÆÆÃÊÌÇØÇ¤ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Àî¹çËÜ¿Í¤Ë¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤à¤È12·îÃæ½Ü¤Ë4»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
Àî¹ç½Ó°ìËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ä
¡½¡½23Ç¯¤Ë·×440Ëü±ß¤¬¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö200¡ß2¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
¡½¡½¸ø¼°ÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤Î¸«ÊÖ¤ê¤ËA¼Ò¤Ë400Ëü±ß¤òÊ§¤ï¤»¤¿¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤ÏÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂåÍýÅ¹¤µ¤ó¤Ë¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ËÍ¤¬²¿¤«ÊØµ¹¤ò¿Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡½¡½JVA²ñÄ¹¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢JVA¤ËÊó½·¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¢¤Î¹Ö±é¤ÏJVA²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¸Ä¿Í¤È¤·¤ÆÀÁ¤±Éé¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¹Ö±é²ñ¤Ç¤Ï¸ª½ñ¤¬¡ÖJVA²ñÄ¹¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ç¼õ¤±¤¿»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ø²ñÄ¹¡Ù¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤ò»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦Å°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢º£²ó¤Î·ï¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¶¨²ñ¤Î¥«¥Í¤ò¤á¤°¤ëµ¿ÏÇ¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë12»þÇÛ¿®¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤ª¤è¤Ó12·î18Æü¡ÊÌÚ¡ËÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢¶¨²ñ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉôÄ¹¤Î¶âÉÊ¼ø¼õ¡¢Àî¹ç¤È¤Î¤è¤ê¾Ü¤·¤¤°ìÌä°ìÅú¤Ê¤É¶Ã¤¤Î¡ÖÁ¬¥²¥Ð¥¿¥«¥ê¡×¤Î¼ÂÂÖ¤ò¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
