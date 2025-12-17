「FRUITSZIPPER」「CANDYTUNE」などを輩出したアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」は17日、公式サイトを更新。2025年12月末をもって所属アーティストへのプレゼントの受け取りを終了すると発表した。所属アーティストの増加に伴い、プレゼントの保管場所の確保などが難しくなったため。

同サイトで「これまで多くの皆さまより、心のこもったプレゼントをお送りいただいておりましたが、所属アーティストの増加に伴い、保管場所の確保や確認作業の面で対応が難しくなってまいりました。そのため誠に勝手ながら、2025年12月末をもちまして、プレゼントのお受け取りを終了させていただく運びとなりました」と報告。なお、ファンレターは今後も受け取るという。

ライブ・イベント会場などでのプレゼントの預かりも、同様に終了するとし、「これまで賜りました温かいお気持ちとご厚意の数々に、心より御礼申し上げます。皆さまからの想いは、アーティスト・スタッフ一同、大切に受け取らせていただいております」と感謝した。

そして「今後とも、変わらぬご支援と応援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。