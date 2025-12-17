Bドラフト2026志望選手リストに4名追加…東海大2年の赤間賢人らエントリー

12月17日、Bリーグがドラフト志望選手リストを更新し、新たに4名が登録された。これでドラフト志望届が受理された選手は合計100名となった。

この日、リストに加わったのは東海大学の赤間賢人、大東文化大学の関河虎南、江戸川大学の秋葉泰輝、LEOVISTA KASHIWA所属の百目木翔馬の4名。

藤枝明誠高校から東海大学に進学し、現在2年生の赤間は同校が公開している情報によると189センチ81キロのシューティングガード。「第65回関東大学バスケットボール新人戦」では13.2得点5.0リバウンドをマークし最優秀選手賞に輝いた。「第101回関東大学バスケットボールリーグ戦」でも敢闘賞を受賞など、名門校をけん引している。

大東文化大学の関河は177センチのポイントガード。正智深谷高校では「SoftBank ウインターカップ2021 令和3年度 第74回全国高等学校バスケットボール選手権大会」でシュート力を武器に同校をベスト8に導いた。秋葉は県立能代科学技術高校から江戸川大学へ進学。高校時代には全国大会出場も経験している。百目木は190センチ91キロの23歳。神奈川大学を卒業し、現在はBリーグ参入を目標に今秋始動したプロバスケットボールチームLEOVISTA KASHIWAに籍を置いている。

Bリーグドラフトは、来年秋から始まる新B1「B.PREMIER（Bプレミア）」の創設にあわせて導入される新制度。12月18日に「Bドラフト2026コンバイン」が開催され、同19日にドラフト志望届の提出期間が終了。12月22日に参加クラブによる指名順抽選「Bドラフト2026ロッタリー」、来年1月29日に『Bドラフト2026』が開催される。

【番組を聴く】ドラフト制度の補足説明「連携を高め、より課題解決のスピードを上げる」





