12月31日にNHKで放送される『第76回NHK紅白歌合戦』のゲスト審査員が決定した。

今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。ゲスト審査員には、スポーツ界、芸能界、文化界から2025年に活躍した7名が選出された。

スポーツ界からは、2024年のパリパラリンピック男子シングルスで金メダルを獲得し、2025年9月には史上最年少の19歳3か月でパラリンピックと四大大会すべてを制覇する“生涯ゴールデンスラム”を達成したプロ車いすテニス選手の小田凱人、そして2025年にプロ40周年を迎えた“キング・カズ”ことプロサッカー選手の三浦知良が選ばれた。

芸能界からは、2025年にドラマ3本、映画1本に出演し、現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』でヒロイン・松野トキを演じている高石あかり、2026年放送のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で主人公・豊臣秀長を演じる仲野太賀、2025年度前期のNHK連続テレビ小説『あんぱん』で主人公の母・登美子役を演じ話題となった松嶋菜々子が名を連ねている。

さらに、今年40周年を迎えた『ドラゴンボール』シリーズで孫悟空らを演じ、2025年に声優として初の文化功労者に選ばれた野沢雅子、著書『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』で「新書大賞2025」を受賞した文芸評論家の三宅香帆も審査員を務める。

今年の審査方法は、テレビで視聴する「視聴者審査員」、NHKホールで観覧する「会場審査員」、そして7名の「ゲスト審査員」の3グループによる投票で決定。それぞれのグループで投票数が多かった組に1ポイントが入り、2つ以上のポイントを獲得した組が「優勝」となる。（文＝リアルサウンド編集部）