『第76回NHK紅白歌合戦』のゲスト審査員に髙石あかり、野沢雅子、小田凱人、松嶋菜々子ら7名が決定

12月31日に放送される『第76回NHK紅白歌合戦』のゲスト審査員が決定した。

■『第76回NHK紅白歌合戦』ゲスト審査員（五十音順）

小田凱人（プロ車いすテニス選手）

高石あかり（俳優/「高」は、はしごだかが正式表記）

仲野太賀（俳優）

野沢雅子（声優）

松嶋菜々子（俳優）

三浦知良（プロサッカー選手）

三宅香帆（文芸評論家）

■ゲスト審査員プロフィール

◎小田凱人（プロ車いすテニス選手）

2006年生まれ。愛知県出身。

9歳のときに骨肉腫を発症し、車いすテニスを始める。

2022年に15歳でプロ転向し、翌年には全仏オープン制覇と世界ランキング1位を最年少で達成。

2024年のパリパラリンピックでは男子シングルスで金メダルを獲得。

2025年9月、史上最年少の19歳3ヵ月で、 パラリンピックと四大大会すべてを制覇する“生涯ゴールデンスラム”を達成した。

◎高石あかり（俳優）

2000年生まれ。宮崎県出身。

2019年から俳優活動を本格化させ、2021年、後に人気シリーズとなる映画『ベイビーわるきゅーれ』で、映画初主演を果たす。

2025年はドラマ3本、映画1本に出演した他、現在放送中のNHKの連続テレビ小説『ばけばけ』でヒロイン・松野トキを演じる。

◎仲野太賀（俳優）

1993年生まれ。東京都出身。

2006年俳優デビュー。

2022年、エランドール賞新人賞。

映画『すばらしき世界』で日本アカデミー賞優秀助演男優賞。

映画『十一人の賊軍』で2024年度ヨコハマ映画祭主演男優賞。

2026年NHKの大河ドラマ『豊臣兄弟！』で、主人公・豊臣秀長を演じる。

◎野沢雅子（声優）

1936年生まれ。東京都出身。

3歳のときに子役として映画デビュー。

国産アニメの最初期から声優として活躍。

『ゲゲゲの鬼太郎』 『いなかっぺ大将』 『ど根性ガエル』 『銀河鉄道999』をはじめ、数多くの作品に出演。放送100年の歴史を支えてきた。

今年40周年を迎えた『ドラゴンボール』シリーズでは、孫悟空・孫悟飯・孫悟天を演じる。 2025年、声優として初の文化功労者に選ばれた。

◎松嶋菜々子（俳優）

1973年生まれ。神奈川県出身。1996年、NHKの連続テレビ小説『ひまわり』でドラマ初主演。2002年、NHKの大河ドラマ『利家とまつ～加賀百万石物語～』では、まつ役を演じた。映画『リング』『眉山』、ドラマ『魔女の条件』『救命病棟24時』 『やまとなでしこ』『家政婦のミタ』など、数々のヒット作で主演を務める。2025年の連続テレビ小説『あんぱん』では、嵩の母・登美子役が話題となった。NHK BSで放送中の 『アナザーストーリーズ 運命の分岐点』では、ナビゲーターを担当している。

◎三浦知良 （プロサッカー選手）

1967年生まれ。静岡県出身。

15歳で単身ブラジルに渡る。1986年からブラジル国内リーグでプロサッカー選手として活躍。

1990年に帰国し、Jリーグ発足時には初代MVPになるなど活躍。

以降、58歳の現在まで世界各国でプレーを続ける。

日本代表の国際Aマッチでは、55ゴールを記録。

2025年、プロ40周年を迎えた。愛称は、“キング・カズ”。

◎三宅香帆（文芸評論家）

1994年生まれ。高知県出身。

京都大学文学部卒。株式会社リクルートを経て、2022年に独立。

主に文芸評論、社会批評などの分野で幅広く活動し、著書多数。

2024年に出版した『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』（集英社）が「第2回書店員が選ぶノンフィクション大賞2024」受賞。

2025年、同作で「新書大賞2025」を受賞した。

■番組情報

NHK『第76回NHK紅白歌合戦』

12/31（水）19:20～23:45

NHK ONE（新NHKプラス）にて同時・見逃し配信

らじる★らじるにて同時・聴き逃し配信

