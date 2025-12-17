木村拓哉が自身のInstagramを更新し、撮影現場でのオフショットを公開した。

■グレースーツ×タートルネックで魅せた、洗練された佇まいの木村拓哉

投稿された写真には、グレーのスーツにチャコールグレーのタートルネックを合わせた木村の全身ショットが収められている。

ポケットに手を入れ、壁にもたれかかるように立つ姿は力の抜けた自然体ながら、スタイルの良さと大人の色気が際立つ1枚だ。

細身のシルエットに落ち着いたカラーリングを合わせたコーディネートは、シンプルでありながら存在感抜群。首元に覗くフェザーネックレスがさりげないアクセントとなり、洗練された雰囲気を演出している。

■『教場』関連撮影を報告、スタッフへの感謝も

木村は投稿文で「本日は『教場』関連の撮影を…」と報告し、「スタッフの皆さん、ありがとうございます！」と感謝の言葉を添えた。また、「Netflixのお土産もありがとうございましたぁ～！」と綴り、現場の和やかな空気感も伝えている。

作品に真摯に向き合いながらも、周囲への気遣いを忘れない木村らしさが感じられる投稿となった。

