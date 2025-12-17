車体の後方が真っ赤な炎に包まれた大型バス。



バスが燃える火事があったのは、北海道千歳市の道央自動車道・千歳恵庭JCT付近です。



１２月１７日午前１１時４０分ごろ、「空港路線バスの後方から出火」と警察を通じて消防に通報がありました。



炎上したのは新千歳空港行きの空港連絡バスで、乗客乗員あわせて４１人が乗っていましたが、全員避難してけがをした人はいないということです。





（松田カメラマン）「バスは全体が黒く焼け焦げ、車内はシートの骨組みだけとなっています。現在も消火活動が続いています」火は通報からおよそ１時間４０分後に消し止められました。

（近所の人）「真っ黒な煙で１回、煙が収まったんですよ。だから鎮火したんだなと思っていたら、また真っ黒になって火が噴き出して。ちょっと怖いですよね」



バスの運行会社によりますと、走行中に運転手が異変に気がつき、路肩にバスを寄せて緊急停止し、乗客を避難させたうえで荷物も回収したということです。



乗客は後ろを走っていた回送バスに乗り換えて、新千歳空港に向かったということです。



消防によりますと、後方から黒煙があがっていたとの運転手の証言から、バス後方のエンジン付近から出火したとみて詳しく調べています。