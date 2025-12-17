ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

スナフキンを羽織ってポカポカおしゃれに【丸眞】癒しのフード付きブランケットがAmazonで販売中！

スクリーンショット 2025-08-07 230929


キャラクターフード付きのブランケット。かわいいキャラクターたちとぽかぽかに。ポーチ付きのかわいいブランケット。かなりコンパクトに収納できて、カラビナ付き。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-08-07 230952


フードが付いたブランケットで、スポーツ観戦やパレードなどの際に背中や頭を覆うことができ、防寒対策に。 使用しない時はフードに収納が可能。

スクリーンショット 2025-08-07 231001


ポリエステル素材を使用している為、軽くて柔らかい肌触りでシワになりにくく、縮みにくく、耐久性・耐熱性も。

→【アイテム詳細を見る】

スクリーンショット 2025-08-07 231015


旅行などでもバックにつけれて持ち運びがしやすい。ポーチのデザインがキャラクターに関するモチーフになっていて極めてかわいい。

(C)Moomin Characters TM