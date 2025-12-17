かぶればスナフキン⁉ふわふわ×おしゃれ×あったか♪かわいく寒さ対策【丸眞】すっぽりかぶれる癒しのフード付きブランケットがAmazonで販売中！
スナフキンを羽織ってポカポカおしゃれに【丸眞】癒しのフード付きブランケットがAmazonで販売中！
キャラクターフード付きのブランケット。かわいいキャラクターたちとぽかぽかに。ポーチ付きのかわいいブランケット。かなりコンパクトに収納できて、カラビナ付き。
フードが付いたブランケットで、スポーツ観戦やパレードなどの際に背中や頭を覆うことができ、防寒対策に。 使用しない時はフードに収納が可能。
ポリエステル素材を使用している為、軽くて柔らかい肌触りでシワになりにくく、縮みにくく、耐久性・耐熱性も。
旅行などでもバックにつけれて持ち運びがしやすい。ポーチのデザインがキャラクターに関するモチーフになっていて極めてかわいい。
(C)Moomin Characters TM
