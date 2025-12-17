お笑いタレントの江頭2：50（60）が、17日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。“盟友”とも言えるタレントとの再会を果たした。

この日は江頭へのドッキリ企画として、お笑いコンビ「ナインティナイン」の2人がサプライズ登場する動画を公開。岡村隆史と矢部浩之の2人がYouTubeに同時出演するのは初とことだといい、ネットでは「神回」などとも言われた。

ナイナイと江頭は、フジテレビ「めちゃ×2イケてるッ！」時代の盟友。そんな盟友の前で、「ゆる〜い」企画をやらされた江頭は、VRで目隠しされていたが、マスクを脱ぐと2人が横で笑っており、倒れ込んで恥ずかしがった。矢部が「エガちゃん、ナイスリアクション！」と手をたたいて笑い、江頭が「これ、何？」と驚いた。

その後も、3人でスーパーに買い物に出かけるなど、なかなか見られない光景が満載。「これがYouTubeの今の実力！無料で見れるのが本当に有り難い」「青ジャージで来てくれるのがとてもアツい！」「矢部がいることでめちゃイケになる」「これは正真正銘の伝説回」などのコメントが集まっていた。