現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』でヒロインを演じている女優の郄石あかりが12月16日、自身のXを更新。そこでの近影が話題となっている。

《マクドナルドのTVCMに出演させていただいています。自分にとっては夢のような時間でした。TVCM、WEBCMは福岡TVエリア限定で放映中です！》

この文面とともに、CMのワンカットと思われる場所で撮った写真をアップ。郄石さんは髪の毛を後ろでひとつにし、黒のレザージャケットを身につけドリンク片手にポーズを決めています。テロップで『刑事ドリンク』と表示され、クールな雰囲気が醸し出されていました。

『ばけばけ』の舞台が明治時代前半から中頃ということもあり、着物姿との“ギャップ”に歓喜の声が寄せられています。2025年1月期連続ドラマ『御上先生』で生徒役で共演した女優の吉柳咲良（きりゅうさくら）さんも、《なのでしっかり今日マック食べました》と反応しています」（スポーツ紙記者）

X上には

《しじみさん、飲んでるのはシジミ汁ですか？w》

《かっこいいしじみさん！》

《おトキかっこいいー！》

など、『ばけばけ』のヒロインの呼び名を使って歓迎する投稿が広がっている。

「しじみさんとは、『ばけばけ』で郄石さんが演じるヒロインの独特な呼ばれ方。同作は、明治時代に来日し『怪談』などを執筆した作家のラフカディオ・ハーン（小泉八雲）とその妻・セツをモデルとした夫婦の物語。ヒロインの松野トキ役を郄石さん、その夫のレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じており、トキはヘブンから『しじみさん』と呼ばれています。

郄石さんのトキ役を評価する声は多く、業界関係者からの視線も熱い。朝ドラのみならず、2025年前半でもすでに地上波2本の連続ドラマに出演。シリアスな役からコミカルな役まで役柄の幅も広く、多くの過去作のヒロインと同じように、“国民的女優への道”を着実に歩んでいるように見えます」（芸能記者）

2026年も“活躍必至”のようで……。

「2026年2月に公開される、ゆりやんレトリィバァさんが初監督を務める映画『禍禍女（まがまがおんな）』のメインキャスト、寺本唯役としての出演が決まっています。郄石さんが演じる寺本唯は、主人公への嫉妬から『私の方が可愛いやんか！』と叫んだり、『スキなのは、私だけのはずだけど！』と感情的で狂気を帯びた一面をもった役どころです。今作はすでに数多くの映画祭で賞に輝いており、公開前から注目されています」

そんな郄石のクールな一面が見られるマクドナルドのCM。ぜひとも全国で放送して欲しいものだが……。