クマのＡＩフェイク画像を見抜けずＳＮＳ投稿、Ｘで３６６万回閲覧…女川町への情報提供者も虚偽と知らず

宮城県女川町が１１月下旬に公式Ｘ（旧ツイッター）などに掲載したクマの写真が生成ＡＩ（人工知能）によるフェイクだった問題で、画像は、町内で働く実習生が「仲間内で楽しむために持っていた画像」だったことが、町などへの取材でわかった。

情報を提供した人は虚偽だと知らなかったといい、町も見抜けずに投稿して混乱を招いた。

町によると、画像を持っていたのは、町内で働く実習生グループ。作成したのはその友人らとみられ、実際に撮影した住宅街の写真に、生成ＡＩで、巨体のクマを重ねたものだという。

一方、町に情報提供をしたのは、町内の会社に勤める男性。部下が実習生グループから写真を得たが、上司である男性と部下は虚偽だとは知らずに町に提供したという。

町産業振興課では、１１月２６日正午過ぎ、緊急性を考慮して投稿したが、庁内では「クマが鮮明すぎる」「クマが大きい」など疑問の声があったという。

目撃情報を受け、町は防災無線で町内に警戒を呼びかけたほか、女川小中学校は部活動を中止。保護者の迎えを依頼したほか、児童生徒は集団下校を行った。近くの保育所では庭の使用を中止する措置を取った。

「フェイク画像だ」と情報が町に寄せられ、町は虚偽だと断定し、発信から５時間１５分後の午後５時半に町は訂正と謝罪を行った。Ｘでは午後５時時点で３６６万回閲覧され、投稿は８７００件以上拡散された。

町産業振興課の千葉泰広課長は「情報源に確認をとるべきだった。情報の出し方を考えながら対応していきたい」と話している。

ＡＩ「識別と生成」いたちごっこ

フェイクコンテンツの識別に詳しい東北大学の栗林稔教授（４８）に女川町の騒動について聞いた。

◇

今回は仲間内でやりとりしていた画像が、女川町にわたって広まってしまった。タイムリーなクマの目撃情報であったがゆえに、より注目を浴びたことも拡散された要因だ。

情報を提供した人は入手場所を提示し、町は１次情報に近いところまで確認する作業が必要だった。信用性が確認できないのであれば載せないのも一つの判断だし、緊急性が高いのであれば「真偽は不明ですが、このような情報が出ている」と注釈を添えた注意喚起にとどめることもできた。

映像や音声は視覚や聴覚に直接訴え、人は簡単にだまされる可能性がある。目撃情報が寄せられているという程度の文字情報での発信にとどまっていれば、問題を引き起こす可能性は低かった。

ＡＩを識別する技術は生成技術とのいたちごっこだ。だからこそ、ＳＮＳのユーザーは、情報が正しいのかどうか、拡散するとどういう影響があるのか、立ち止まって考えてほしい。

情報操作を行いたい個人や組織が、公的機関やメディアを巻き込んで生成ＡＩを悪用する危険性がある。誰もが簡単に生成ＡＩを使える時代になったが、ユーザー側のリテラシーは高まっていない状態だ。脅威を想定し、どう防ぐのか皆が考えなければならない。