Creepy Nuts・R-指定の美人妻、彩り豊かな一汁三菜の子ども用ご飯公開「栄養バランスばっちり」「大人も食べたい」の声
【モデルプレス＝2025/12/17】Creepy Nuts・R-指定の妻でタレントの江藤菜摘が12月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。子ども用ご飯を公開した。
【写真】人気アーティストの美人妻「理想の和食献立」子供用の手作りご飯
江藤は「ほうれん草食べてくれた！わーーーい」と喜びのコメントを添え、手作りの和食メニューを公開。卵焼き、ぶり大根、ほうれん草の胡麻和え、シャケごま混ぜご飯、きのことわかめの味噌汁と、栄養バランスに配慮された一汁三菜の子ども用のご飯を披露した。
この投稿には「理想の和食献立」「栄養バランスばっちり」「ほうれん草食べてくれるの嬉しいよね」「愛情が伝わる」「一汁三菜なんて優秀すぎる」「大人も食べたい」といったコメントが寄せられている。
江藤とR-指定は2022年に結婚を発表。2023年に長男、2024年に長女を出産している。（modelpress編集部）
