パク・ソジュン、デビュー15周年記念写真集決定 2月に来日＆サイン会も開催
【モデルプレス＝2025/12/17】韓国俳優のパク・ソジュンが、デビュー15周年を記念した200ページ越えのプレミアム写真集「Unveiled」（読み：アンヴェイルド）を発売することがわかった。本作は日韓同時発売で、12月19日よりファンクラブ会員を対象とした先行販売の後、12月26日から一般販売される。
「Unveiled」は、これまでの出演作品を通じて見せてきた俳優パク・ソジュンのイメージのその先にある、より率直で深みのある瞬間を収めたプレミアム写真集。カメラの前に立つ俳優としての姿から、日常の中で垣間見せる自然な表情や自由奔放な佇まいまで、全208ページにわたって構成され、現在のパク・ソジュンを立体的に記録している。
本作は、単なるビジュアルアーカイブの枠を超え、数々のアーティストや韓国ドラマのキービジュアル撮影を担当しているフォトグラファー、ホン・ジャンヒョン、イ・ヨンヒによる芸術的な視点で捉えたパク・ソジュンの瞬間を、「Unveiled（＝明かす）」というキーワードのもと、1冊の作品として昇華。彼が歩んできた時間と、これから紡がれていく物語を、最も誠実なかたちで収めた記録となっている。また、購入者特典として、抽選で当選した人は、2月上旬、パク・ソジュン本人が来日した際に行う、発売記念イベントのサイン会に招待。詳細は、先行発売の12月19日に販売ページにて発表される。（modelpress編集部）
タイトル：Unveiled
仕様：全208ページ・A4変形判・スリーブケース入り
◆写真集詳細
