こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年12月16日(火)9時から12月25日(木)23時59分まで｢クリスマスタイムセール祭り｣を開催中。

現在、Apple Watch Series 11(GPSモデル)など、Appleのアイテムがお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 46mmジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド - M/L、睡眠時無呼吸、高血圧パターン、血中酸素、心電図、排卵推定、心拍数、服薬、マインドフルネス、ノイズ、睡眠スコア、転倒検出、IPX6X防塵、泳げる耐水、Suica対応、高速充電対応 62,511円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

睡眠スコアや心臓の動きを記録。自分の健康状態がよくわかる「Apple Watch Series 11(GPSモデル)」が10％オフ！

健康管理から運動記録、もしもの時の見守りまで。Apple（アップル）の「Apple Watch Series 11（GPSモデル）」は、睡眠スコアや心拍の記録、15分充電で約8時間使える手軽さで、毎日を安心して支えてくれるスマートウォッチ。今なら10％オフのタイムセール特価で購入できます。

睡眠中の状態をもとにした睡眠スコアや、日常の心拍数の変化を記録し、健康管理をサポート。いつでも心電図を記録でき、高心拍数・低心拍数、不規則な心拍リズム、睡眠時無呼吸の兆候を検知した場合には通知を受け取れます。

体調管理を意識したい人にとって、数字で把握できる安心感は大きな魅力です。薄く軽いデザインで、就寝中も装着しやすい点も◎です。

充電は短時間、機能はフル。日常利便性と安全性を両立

通常使用で最大24時間駆動し、15分充電で最大8時間使用できる高速充電も魅力。外出前の短時間充電でも、一日中使用できる驚きのスタミナを誇ります。

運動の記録はもちろん、転倒などを検知する事故検知機能にも対応し、万一の際には緊急通報サービスへの救助の要請や、事前に設定した緊急連絡先への連絡を自動でサポート。日常から非常時まで寄り添う、頼れる存在です。

「Apple Watch Series 11（GPSモデル）」は、睡眠スコア・心拍記録による健康管理と、15分充電で8時間使える実用性、事故検知まで備えた安心設計が魅力。ユーザーの健康や安全をスマートに守ってくれる一本です。

なお、上記の表示価格は2025年12月17日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

Source:｢Amazon クリスマスタイムセール祭り｣