簡単副菜「ブロッコリーと卵のサラダ」のつくり方。隠し味のはちみつとヨーグルトでほんのり甘くておいしい
毎日の食卓で困りがちなのが、「副菜」のレシピ。今回はインスタグラムで日々「キッチンが楽しくなるレシピ」を発信しているおうちごはん研究家のはなさん（フォロワー数20万人越え）に、簡単につくれる「ブロッコリーと卵のサラダ」のつくり方を教えてもらいました。
隠し味が「さっぱり感」を引き立てる、簡単副菜
今回お届けするレシピは「ブロッコリーと卵のはちみつサラダ」です。
マヨネーズだけであえてもおいしいのですが、隠し味にはちみつとヨーグルトを加えるとさっぱり仕上がって、ほんのり甘い感じがすごく食べやすくなります。
副菜に悩んだときに、ぜひ思い出して、つくってみていただけるとうれしいです。
●ブロッコリーと卵のサラダ
【材料（つくりやすい量）】
ブロッコリー 1株
卵 2個
塩 少々
A［マヨネーズ大さじ2 ヨーグルト大さじ1 はちみつ大さじ1］
【つくり方】
（1） ブロッコリーを小房に分け、塩を加えたお湯で3分ゆでる。
（2） 卵は水から13分ゆでる。
（3） ボウルにAを混ぜる。
（4） （2）がゆであがったら殻をむいてつぶす。ゆであがった（1）、（3）を加えてしっかり混ぜて完成！
炒めたベーコンや、ツナをプラスしてもおいしいので、ぜひアレンジも楽しんでみて下さい！
※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう