毎日の食卓で困りがちなのが、「副菜」のレシピ。今回はインスタグラムで日々「キッチンが楽しくなるレシピ」を発信しているおうちごはん研究家のはなさん（フォロワー数20万人越え）に、簡単につくれる「ブロッコリーと卵のサラダ」のつくり方を教えてもらいました。

隠し味が「さっぱり感」を引き立てる、簡単副菜

今回お届けするレシピは「ブロッコリーと卵のはちみつサラダ」です。

【写真】卵は13分ゆでる

マヨネーズだけであえてもおいしいのですが、隠し味にはちみつとヨーグルトを加えるとさっぱり仕上がって、ほんのり甘い感じがすごく食べやすくなります。

副菜に悩んだときに、ぜひ思い出して、つくってみていただけるとうれしいです。

●ブロッコリーと卵のサラダ

【材料（つくりやすい量）】

ブロッコリー 1株

卵 2個

塩 少々

A［マヨネーズ大さじ2 ヨーグルト大さじ1 はちみつ大さじ1］



【つくり方】

（1） ブロッコリーを小房に分け、塩を加えたお湯で3分ゆでる。

（2） 卵は水から13分ゆでる。

（3） ボウルにAを混ぜる。

（4） （2）がゆであがったら殻をむいてつぶす。ゆであがった（1）、（3）を加えてしっかり混ぜて完成！

炒めたベーコンや、ツナをプラスしてもおいしいので、ぜひアレンジも楽しんでみて下さい！

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう