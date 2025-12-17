1万5000円で床掃除から解放されるなんて、夢のような話じゃないか
年末の大掃除要員としてどうぞ。
掃除で何がめんどうくさいって床掃除ですよね。大掃除はもちろん、日常の掃除でもめんどうくさい。
そんな床掃除から開放してくれるのがロボット掃除機。実はAmazonのクリスマスセールで、とってもいいの見つけたんですよ。
Anker Eufy RoboVac G30
14,890円
Anker（アンカー）のロボット掃除機「Eufy RoboVac G30」です。なんと50％オフの1万4890円。投げ売り状態ですね。
機能としては水拭きのないベーシックなモデル。でも、床のゴミを吸いとるだけなら十分です。
薄さ7cmとスリムなボディながら、2,000Paというパワフルな吸引力。しかも強力なナビゲーションシステムを搭載しており、部屋の隅々まで掃除が可能。もちろんアプリからの操作もできますし、独自のBoostIQテクノロジーで、カーペットやフローリングなど床面に合わせて自動的に吸引力を変化させてくれる賢さも併せ持っています。
つまり1万5000円で買えるロボット掃除機としてはかなり優秀ってこと。これだけの機能があれば、1人暮らしのメイン掃除機としてはもちろん、メインのロボット掃除機のサブとしてもかなり使えます。
おそらくこのお値段で買えるのは今の時期だけだと思うので、さくっと買ってしまいましょう。1万5000円で床掃除から開放されると考えたら、それは実質タダですよ！
