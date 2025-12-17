木下優樹菜、ボリューム満点の「茶色弁当」公開「リアルで好感」「スタミナつきそう」と反響
【モデルプレス＝2025/12/17】元タレントの木下優樹菜が12月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作り弁当を公開した。
【写真】芸人の30代元妻「共感しかない」と話題の手作り“茶色弁当”
木下は、「茶色弁当 笑」とコメントし、食べ応え重視の手作り弁当を公開。牛肉と玉ねぎの炒め物、鶏肉ときゅうりの和え物など、ご飯の上にたっぷりと盛り付けられている。
この投稿にファンからは「茶色は正義」「リアルで好感持てる」「美味しそう」「スタミナつきそう」「ボリューム満点」「うちも毎日こんな感じ」「共感しかない」などの声が上がっている。
木下はお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜さんを、2015年に茉叶菜さんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てしている。（modelpress編集部）
◆木下優樹菜「茶色弁当」公開
◆木下優樹菜の投稿に反響
