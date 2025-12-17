中山秀征の妻・白城あやか、イケメン長男と“約10年ぶり”2人旅満喫 親子ショットに「眼福」「お父さんに似てる」の声
【モデルプレス＝2025/12/17】タレントの中山秀征の妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやかが12月16日、自身のInstagramを更新。長男で俳優の中山翔貴と約10年ぶりの2人旅の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】中山秀征の妻「お父さんに似てる」イケメン長男との海外満喫ショット
白城は「イタリアでは約10年ぶりのにーに（長男）との2人旅」「フードファイター並みの食欲で食べる食べる食べる」「Tボーンステーキは1.2kg」とコメントし、ヴェネチア旅行での様子を公開。船上で楽しそうに並ぶ親子ショットからは、仲睦まじい旅の様子が伝わってくる。
この投稿には「親子でヴェネチアなんて素敵すぎる」「翔貴くんイケメンすぎる」「仲良しでほっこり」「1.2kgのステーキにびっくり」「親子でビジュアル良すぎる」「息子さんお父さんに似てる」「眼福です」といったコメントが寄せられている。
白城は1998年に秀征と結婚。翔貴、次男で俳優の中山脩悟を含め4人の息子がいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】