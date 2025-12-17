猫たちにお留守番をさせたらペットカメラに驚きの光景が映っていて…？飼い主さんに甘えたり、ごはんを食べたり、ニャンプロをしたり、日々の暮らしの様子が楽しすぎると話題で、動画は5万5千再生を突破。「幸せってこういうことを言うんでしょうね」「お留守番中の様子が見られるのって貴重ですよね」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：お留守番中のネコ２匹→ペットカメラで様子を確認したら…突然見せた『驚きの光景』】

気ままな猫ライフ

YouTubeチャンネル『サビ猫。たっちゃん』に投稿されたのは、2匹の猫たちの自由な毎日の生活と、お留守番中の様子です。動画に登場するは、2020年9月生まれ（推測）のサビ猫「たぬきち」ちゃんと、2023年6～7月生まれ(推測)の黒猫「みちこ」ちゃんです。2匹は仲良く一緒に暮らしています。

この日の朝、たぬきちちゃんは机の上に行儀よくお座りしながら、テレビをじっと見つめていたのだそうです。みちこちゃんは、お気に入りのキャットタワーにのぼって、くつろいでいたとのこと。

驚きの光景

飼い主さんがこたつに入っていると、たぬきちちゃんがやってきて、膝の上で眠ってしまったのだとか。飼い主さんに撫でてもらったたぬきちちゃんは、とても気持ちよさそうな表情を見せてくれたといいます。

ある日、飼い主さんたちが外出されるので、2匹はお留守番をすることになったのだそうです。ペットカメラで家の様子を見てみたところ、寂しがり屋のたぬきちちゃんは、飼い主さんたちの帰りを待つように外を眺めていたのだとか。次の瞬間、みちこちゃんが突然ドアップでカメラに映し出されたとのこと。目だけが大写しになった映像は、かなり衝撃的だったといいます。

ひと安心した猫たち

飼い主さんたちが帰宅されると、玄関前で待っていたたぬきちちゃんもリビングにいたみちこちゃんも大喜び。2匹は晩ごはん前に少し小競り合いをしてから、幸せそうに食事を摂ったとのこと。

２匹のマイペースな日々の様子は、これからも多くの人に癒しと元気を届け続けてくれることでしょう。

投稿には、「みちこちゃんのドアップがめっちゃかわいいw」「たぬきちちゃん寂しかったからめっちゃ甘えていてかわいすぎる」「机の上に座ってお行儀よくしてるたぬきちちゃんがかわいいです」「たぬきちちゃんもみちこちゃんもお留守番できてお利口さんだね」など、たくさんのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『サビ猫。たっちゃん』では、この他にも猫たちのかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「サビ猫。たっちゃん」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。