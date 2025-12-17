飼い主さんの膝の上でおやすみ中の猫さん。まるで「ここが世界で一番安全」と言っているかのように動こうとしません。しかし、ずっと膝に乗られている側としては、限界がくる瞬間も……。そんな様子を収めたSNSの投稿は39.6万再生を突破し、「猫様の気分に合わせなければなりません」「下僕にとってはありがたい」など、猫ファーストなコメントも寄せられています。

【動画：膝の上でぐっすりと眠る猫→限界を迎えて降ろした結果…思わず笑ってしまう『まさかの行動』】

膝の上でぐっすり眠り込む『すーさん』

Instagramアカウント「swanすわん」に投稿されたのは、シャムトラ猫の「すわん」さんの寝姿。愛称は「すーさん」だそうです。飼い主さんの膝の上に乗ることが大好きなすーさんは、この日もいつものようにぬくぬくと丸くなっていたといいます。

膝の上のすーさんは、飼い主さんがそっと撫でても微動だにせず、すっかり夢の世界へ。どれだけゆすっても、トントンしても起きる気配がなかったそう。すーさんにとって膝の上は、完全無敵の寝床なのかもしれません。

ようやく目覚めたと思ったら…不満顔

しばらくしてようやく目覚めたかと思いきや、すわんさんの表情はどこか不機嫌そう。半目でこちらを見つめる姿には、飼い主さんも思わず「何その顔」と呟いてしまったんだとか。

そのまま起きてくれるかと思えば、すわんさんは再びコテンと横になり、また夢の世界へ逆戻り。飼い主さんの膝への信頼が強すぎて、簡単には離れたくなかったのかもしれません。

いったん降ろされたのに…結局『膝へUターン』

ついに飼い主さんの膝が限界を迎え、そっとすわんさんを降ろすことに。すると、すわんさんはようやく目を覚ましたものの……次の瞬間、迷うことなく膝の上へ直帰！

「やっぱりここが一番」と言わんばかりの動きに、飼い主さんも「もうすわんに両膝、捧げます」と覚悟を決めたのだとか。とびっきりの幸福感と抜け出せない苦痛が入り混じる、なんとも複雑な状況……そんな複雑さごと、すーさんの可愛さに負けてしまったようです。

Instagramで39.6万再生を突破した今回の投稿。膝の上が好きでたまらないすーさんの姿に「愛おしいですね」「起きてくれない絶望感と独占されてる幸福感がなんとも言えない」「幸せなしびれ♡お察しします」「足痺れてもかわいいが勝ち」といった声が寄せられ、多くのユーザーが『膝猫の尊さ』に共感していました。

Instagramアカウント「swanすわん」では、かわいらしいすわんさんの日常を公開中。ちょっぴりドジな一面もあるんだとか。ご飯と人が大好きな、甘えんぼなすーさんの姿をもっと見たい方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「swanすわん」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。