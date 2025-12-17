ガバッと羽織るだけ！【大人のしまむら】40・50代の冬に♡「シャレ見えアウター」

冬コーデを品良く見せたい！ そんなときに頼りになるのは、ガバッと羽織るだけできまるきれいめアウターです。そこで今回は【しまむら】のオリジナルブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リンアンドレッド）】から、40・50代が取り入れやすい「シャレ見えアウター」をセレクト。デザイン性とあたたかさにこだわったジャケットと、1点投入で上品に仕上がるキルティングコートをお届け。寒い日のおしゃれがグッと楽しくなるラインナップ、ぜひお見逃しなく！

デザイン性 × あたたかさも両得できる洗練ジャケット

【しまむら】「裏シャギージャケット」\2,200（税込）

大人カジュアル派さんにぴったりなのが、オンオフ着回しできる上品なジップアップジャケット。プチプラ見えしにくいマットな質感 × ミニマルなデザインが魅力で、40・50代のデイリールックに自然とフィットします。しかも裏地はシャギー素材で、あたたかさをキープ。この冬の1軍アウターとして活躍する予感大です！

大人カジュアルはモノトーンできれい見え

落ち着いたチャコールグレーのジップアップジャケットをメインに、モノトーンでまとめた上品カジュアル。中にはホワイト × ブラックのボーダーセーターを入れて、暗くなりがちな冬コーデにほどよい抜け感をON。ボトムスは落ち感のあるワイドパンツで、リラックスしつつも縦ラインをきれいに強調。さりげなく洗練された、大人にちょうどいいバランスです。

品良くきまる高見えキルティングコート

【しまむら】「コート」\2,200（税込）

ノーカラーのロング丈が印象的なブラックコート。表面には細やかなダイヤキルトステッチが施され、上品さと立体感のある表情が楽しめます。直線的なシルエットながら、サイドスリット入りで動きやすさと軽やかさもキープ。首まわりがすっきり見えるノーカラーは、タートルネックやストールなどの冬アイテムとも相性抜群です。シンプルながらも大人のセンスが光る1枚。

ブラック × ベージュの大人カジュアルコーデ

ブラックのダイヤキルトコートに柔らかなベージュのセットアップを合わせた、優しい配色のコーデ。小物もベージュ系で統一して、全体をまろやかにまとめたのがポイント。足元はスニーカーで軽さもプラス。きれいめとカジュアルのバランスが心地よい、大人のリラックススタイルに仕上がっています。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子