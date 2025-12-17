女子ソフトボール、元米代表エースの変化球に反響

女子ソフトボールの元米国代表投手で、日本リーグでも活躍したリサ・フェルナンデスの“魔球”に改めて衝撃が広がった。ネット上で「今までで一番ぶっ飛んだ球だ」など再脚光を浴びている。

注目されているのは「ピッチング・ニンジャ」の愛称で知られる米投球分析家ロブ・フリードマン氏がXに公開した映像。元米国女子ソフトボール代表で、五輪3大会（1996年アトランタ、2000年シドニー、2004年アテネ）で金メダルを獲得したフェルナンデスの投球シーンだ。

驚くべきは、右手から投じられたチェンジアップ。鋭い腕の振りと比べると、球速はまったく出ない。打席に立ったバッターは手元まで待つことができず、まさに成す術なしの“魔球”だ。

フリードマン氏はXに「リサ・フェルナンデスのチェンジアップは本当にヤバすぎた。打つなんて無理。バントも無理。倒れないようにするのが精一杯だった！」「大学4年間のソフトボール通算防御率：0.22」とつづり、実際の映像を公開。米ファンからは改めて、衝撃の声が並んだ。

「自分なら背中を折っていたかも。マジでヤバすぎ」

「あんなにゆっくりなのに、どうやって空中に浮いてられるんだよ（笑）」

「ありえない」

「マジでヤバい…これ、今まで見た中で間違いなく一番ぶっ飛んだソフトボールの球だ」

「今、一体なにを見たんだ…」

「ただただ最高！」

「モンスターだ」

米女子代表のエースとして圧倒的な投球を披露したフェルナンデスは、日本リーグのトヨタ自動車にも2シーズン在籍した。



（THE ANSWER編集部）