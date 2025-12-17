¥Õ¥¸¡¢¿·¤¿¤ÊÍ¼Êý¤Î´é¤Ë±ÝÊÂÂçÆóÏº¡¦»³ºêÍ¼µ®¡¦±óÆ£Îè»Ò¡ª¡¡¡Ø¥¤¥Ã¥È¡ª¡ÙÍèÇ¯½Õ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë
¡¡ÊóÆ»ÈÖÁÈ¡ØLive News ¥¤¥Ã¥È¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË15»þ42Ê¬ÊüÁ÷¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯½Õ¤ËÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡ÖÀ¸³è¼ÔÌÜÀþ¡×¤È¡Ö°Â¿´´¶¡×¡£¿·¤¿¤ÊÍ¼Êý¤Î´é¤È¤·¤Æ¡¢±ÝÊÂÂçÆóÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢»³ºêÍ¼µ®¥¢¥Ê¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÈÖÁÈ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿±óÆ£Îè»Ò¥¢¥Ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢3¿Í¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡£
¡¡Í¼Êý¤Ï¡¢²È»ö¤ä°é»ù¤Ç°ìÈÖË»¤·¤¤»þ´ÖÂÓ¡£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡ØLive News ¥¤¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡Öº£ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤¹¤°ÌòÎ©¤Ä¡×¾ðÊó¤ò¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ÌÀ¤ë¤¯¡¢¸µµ¤¤ËÆÏ¤±¤ë¡£Êª²Á¤äÀáÌó½Ñ¡¢ºÒ³²ËÉºÒ¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¤Ê¤É¡¢Êë¤é¤·¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¡¢Â¨¸úÀ¤Î¤¢¤ë¥Ò¥ó¥È¤È¤È¤â¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÊóÆ»¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀµ³Î¤µ¡×¡Ö¸øÊ¿À¡×¤ò½Å»ë¤·¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ëÈÖÁÈ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢Ä´ººÊóÆ»¤äËÉºÒÊóÆ»¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÍ¼Êý¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤è¤ê°ìÊâ¿Ê¤á¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£¤â¿Íµ¤¤Î¥¬¥Á¥ã¥Ô¥ó¤È°ì½ï¤ËÅÁ¤¨¤ëÅ·µ¤Í½Êó¤ÏÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¿Ê²½¡£¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò¶¯²½¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¡ÖÂ¾¿Í»ö¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö²æ¤¬»ö¡×¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢ÈÖÁÈÁ´ÂÎ¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡£
¡¡±ÝÊÂ¥¢¥Ê¤Ï¡¢2008Ç¯4·î¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢Æ±Ç¯10·î¤«¤é¡ØFNN¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹WEEKEND¡Ù¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÃ´Åö¡£2013Ç¯4·î¤«¤é¤Ï¡ØFNN¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢»ö·ï¡¦»ö¸Î¡¦ºÒ³²¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¸½¾ì¤ØÂ¤ò±¿¤Ó¼èºà¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£2015Ç¯¤«¤é¤Ï¡Ø¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡Ù¤Ç¿Ê¹Ô¤òÃ´Åö¡¢2020Ç¯9·î¤«¤é¤Ï¡ØLive News¥¤¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡£¸½ºß¤Ï¡Ø¤¹¤Ý¤ë¤È¡ª¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÇ®¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤«¤é¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ÎMC¤Þ¤Ç¤³¤Ê¤·¤¿Éý¹¤¤·Ð¸³¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¼èºàÎÏ¤È½À¤é¤«¤Ê¸ì¤ê¸ý¤Ç¿®Íê´¶¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿±ÝÊÂ¡£°é»ùµÙ¶È¤ò¼èÆÀ¤·2¿Í¤Î»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë·Ð¸³¤âÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢À¸³è¼ÔÌÜÀþ¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Î½ÐÍè»ö¤ò¡Ö¤ï¤¬²È¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡±ÝÊÂ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤è¤ê¡È¼«Ê¬¤´¤È¡É¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò²ñ¤Î½ÐÍè»ö¤¬¡¢²ÈÂ²¤äÊë¤é¤·¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â¿È¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Àµ¤·¤¯¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤·¤Æ»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤¬Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é°Â¿´¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¡¢¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡»³ºê¥¢¥Ê¤Ï¡¢2010Ç¯4·î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡¢¡Ø¤È¤¯¥À¥Í¡ª¡Ù¡¢¡Ø¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡Ù¡¢¡ØMr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂåÉ½¤¹¤ë¾ðÊóÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ä¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ÎMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£º£²ó½é¤á¤ÆÊóÆ»¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤¿½ÀÆð¤ÊÈÖÁÈ¿Ê¹Ô¤ä¡¢¿Æ¤·¤ß¤Î¤¢¤ë¿ÍÊÁ¤Ç¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤à¡£
¡¡»³ºê¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÊóÆ»¤Î¸½¾ì¤Ë½é¤á¤ÆÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤Ï¸½ºß2ºÐ¡£°é»ù¤È»Å»ö¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÌÏº÷¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÆü¡¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢À¸³è¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¼Êý¤Ï¡¢¿²¤«¤·¤Ä¤±¤Þ¤Ç¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ëÆÃ¤ËË»¤·¤¤»þ´ÖÂÓ¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢Æü¡¹¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢À¿¼Â¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡±óÆ£¥¢¥Ê¤Ï¡¢2005Ç¯4·î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆþ¼Ò¡£±Ñ¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤È¸ì³Ø¤¬´®Ç½¤Ç¡¢Æþ¼Ò°ÊÍè¡¢ÊóÆ»¡¦¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¼ÂÎÏÇÉ¤À¡£¤¹¤Ç¤Ë¡ØLive News ¥¤¥Ã¥È¡ª¡Ù¤ò3Ç¯´Ö»Ù¤¨¡¢Í¼Êý¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¸½¾ì¤ò½ÏÃÎ¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼èºà¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¸½¾ì´¶¤ÈÀ¸³è¼ÔÌÜÀþ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢°ÂÄê´¶¤¢¤ë¿Ê¹Ô¤Ç¿·ÂÎÀ©¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡£
¡¡±óÆ£¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¡ØLive News¥¤¥Ã¥È¡ª¡Ù¤òÃ´Åö¤·¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¿¨¤ì¤ëÃæ¤Ç¡È¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡É¤È»×¤¦¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤Ç¤Ï¤¸¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤ëÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÍ¼Êý¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ì½Ö¤Ç¤â¡È¤Ê¤ë¤Û¤É¡É¤È´¶¤¸¡¢¡ÈÍ¼ÈÓ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡É¤È»×¤¨¤ë¡½¤½¤ó¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌó2Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÆ±ÈÖÁÈ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿ÀÄ°æ¼Â¥¢¥Ê¡¢¤½¤·¤Æ3Ç¯´Ö¡¢Í¼Êý¤Î´é¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤È°ÂÄê´¶¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿µÜ»Ê°¦³¤¥¢¥Ê¤Ï¡¢¤³¤Î½Õ¤ÇÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ØLive News ¥¤¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË15»þ42Ê¬¤è¤ê19»þ¤Þ¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¡£
