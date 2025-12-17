◆第７０回有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山競馬場・芝２５００メートル）１週前追い切り＝１２月１７日、栗東トレセン

さらなる進化を感じさせる動きだった。皐月賞馬ミュージアムマイルは栗東・ＣＷコースで、タケルハーロック（３歳１勝クラス）と併せ馬。１秒以上追走し、直線では内へ。鞍上のアクションに応えて脚を伸ばすと、僚馬を半馬身かわしてゴールした。時計は６ハロンの一番時計となる７８秒５。ラストも１１秒４と脚は鈍らなかった。

手綱を執ったＣデムーロは「状態はすごく良さそう。８４秒くらいと言われたんだけど、この時計でも余裕があったよ」と笑顔を浮かべた。見守った高柳大調教師は「リードホースが速すぎたので時計が速かったが、内を回ったので。疲れはないですよ」と納得の表情で振り返った。

前走の天皇賞・秋は、超スローペースのなか、４角９番手から鋭い脚を使い、勝ち馬と０秒１差の２着。昨年の朝日杯ＦＳ以来の騎乗だった鞍上は「２歳時は幼かったけど、体も古馬に近づいてしっかりしたね。全てにおいて成長していました」と手応えを深めた。３歳世代最強の一角を担う立場。重賞２勝と相性のいい中山で古馬を撃破する。（山下 優）