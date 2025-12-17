【YouTubeチャート】HANA新曲「NON STOP」初登場1位 BE:FIRST「街灯」初登場6位
今週（2025/12/5-12/11）のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比16.9％増、TOP100の初登場作は10作（前週9作）となった。
【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧
HANAの新曲「NON STOP」（928.2万回）が初登場1位となった。今年4月のデビュー以来、止まることなく走り続けてきた7人が、この1年間の歩みと、“私たちの夢はどんなものより大きい――だから歌い続ける”というメッセージをアグレッシブなサウンドに落とし込んだ渾身の1曲。ミュージックビデオ（MV）は、韓国を拠点に幅広いジャンルの映像作品を手がける気鋭の映像監督・VISHOP氏が担当。ちゃんみな、SKY-HI、Novel Core、Aile The Shota、REIKOをはじめ、BE:FIRSTやMAZZEL、STARGLOWのメンバーらがゲストとして登場していることもあり話題となっている。なお、HANAは来年2月25日に待望の1stアルバム『HANA』をCDリリースすることも発表されている。
2位は前週まで12週連続1位だった米津玄師「IRIS OUT」（783.5万回）。劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌として書き下ろした作品で、米津玄師の公式SNSでは、メインキャラクターのレゼが同曲に合わせて踊るスペシャル動画も公開。同映画の制作を手がけたMAPPAが、新規に描き下ろした貴重なアニメーション映像だ。
4位（前週37位）はDOMOTO「愛のかたまり」（466.7万回）。同曲は2001年リリースのCDシングル「Hey！ みんな元気かい？」のカップリング曲で、作詞を堂本剛、作曲を堂本光一が手がけている。今年、KinKi KidsからDOMOTOにグループ名を変更したこともあり、新しいアレンジと新録ボーカルで配信。12月5日には『THE FIRST TAKE』に登場して同曲を披露したこともあり視聴回数が急増した。
6位に初登場したのはBE:FIRSTの新曲「街灯」（322.4万回）。グループのメンバーが出演するファミリーマートのクリスマスタイアップソングで、ゴスペルをベースにした軽快なトラックに、表情豊かなBE:FIRSTの歌声と、温もりあふれるコーラスワークが重なり、心を温かくしてくれるハッピーなパーティーソングとなっている。MVは楽曲やメンバーたちのありのままの空気感・多幸感を伝えるために、「ワンカット」で撮影。メンバーが楽しんでいる姿と、パフォーマンス中のクールな姿の両方が楽しめる多幸感溢れる映像になっている。
アーティスト別、TOP100内のランクイン作品数は、HANAが8作（前週5作）、米津玄師が6作（前週6作、米津玄師&宇多田ヒカル名義含む）、Mrs. GREEN APPLEが6作（前週5作）、Snow Man 5作（前週4作）となった。
13位にはMrs. GREEN APPLE「私（Live）」（184.9万回）が初登場。同曲はMrs. GREEN APPLEと目黒蓮（Snow Man）が共演する“キリン 午後の紅茶”「奇跡の前夜」篇のCMソング。12月1日には、フェーズ2始動後初めてのアリーナツアー『Mrs. GREEN APPLE ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”』のライブ映像が公開された。
28位に初登場したのは、なにわ男子「Never Romantic」（120.3万回）。メンバーの高橋恭平がクアトロ主演を務め、藤原丈一郎も出演する映画『ロマンティック・キラー』（12月12日公開）の“ミラクルテーマソング”。MVは、胸キュンあり、笑いあり、バトルありの内容となっている。
※カッコ内は視聴回数
