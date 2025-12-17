パク・ソジュン、“デビュー15周年記念の写真集”発売決定 俳優としての歩みを凝縮し、全208ページで表現 来年2月に来日サイン会も
俳優のパク・ソジュンが、デビュー15周年を記念して写真集『Unveiled』（読み：アンヴェイルド）を発売することが決定した。
【別カット】色気も…現在のパク・ソジュンを立体的に記録する写真集
同作は、これまでの出演作品を通じて見せてきたパク・ソジュンのイメージのその先にある、より率直で深みのある瞬間を収めたプレミアム写真集であり、カメラの前に立つ俳優としての姿から、日常の中で垣間見せる自然な表情や自由奔放な佇まいまで、全208ページにわたって構成され、現在のパク・ソジュンを立体的に記録している。
本作は、単なるビジュアルアーカイブの枠を超え、数々のアーティストや韓国ドラマのキービジュアル撮影を担当しているフォトグラファー ホン・ジャンヒョン、イ・ヨンヒによる芸術的な視点で捉えたパク・ソジュンの瞬間を、「Unveiled（＝明かす）」というキーワードのもと、一冊の作品として昇華させた写真集。
パク・ソジュンの15年にわたる歩みを凝縮したプレミアムフォトブック 『Unveiled』 は、彼が歩んできた時間と、これから紡がれていく物語を、最も誠実なかたちで収めた記録となっている。
同作は日韓同時発売となり、19日よりファンクラブ会員を対象とした先行販売の後、26日から一般販売が行われる。また、購入者特典（抽選）として、2月上旬に行われる発売記念イベントのサイン会も実施される。
現在は、Prime Videoにて独占配信中の韓国ドラマ、『明日はきっと』に出演中。
