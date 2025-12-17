写真集『Unveiled』を発売するパク・ソジュン

　俳優のパク・ソジュンが、デビュー15周年を記念して写真集『Unveiled』（読み：アンヴェイルド）を発売することが決定した。

【別カット】色気も…現在のパク・ソジュンを立体的に記録する写真集

　同作は、これまでの出演作品を通じて見せてきたパク・ソジュンのイメージのその先にある、より率直で深みのある瞬間を収めたプレミアム写真集であり、カメラの前に立つ俳優としての姿から、日常の中で垣間見せる自然な表情や自由奔放な佇まいまで、全208ページにわたって構成され、現在のパク・ソジュンを立体的に記録している。

　本作は、単なるビジュアルアーカイブの枠を超え、数々のアーティストや韓国ドラマのキービジュアル撮影を担当しているフォトグラファー ホン・ジャンヒョン、イ・ヨンヒによる芸術的な視点で捉えたパク・ソジュンの瞬間を、「Unveiled（＝明かす）」というキーワードのもと、一冊の作品として昇華させた写真集。

　パク・ソジュンの15年にわたる歩みを凝縮したプレミアムフォトブック 『Unveiled』 は、彼が歩んできた時間と、これから紡がれていく物語を、最も誠実なかたちで収めた記録となっている。

　同作は日韓同時発売となり、19日よりファンクラブ会員を対象とした先行販売の後、26日から一般販売が行われる。また、購入者特典（抽選）として、2月上旬に行われる発売記念イベントのサイン会も実施される。

　現在は、Prime Videoにて独占配信中の韓国ドラマ、『明日はきっと』に出演中。