¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÎ¹¹Ô¶È¼Ô¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÍ½Ìó¤Ï¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤Ï¹ñÀÒ¤òÍýÍ³¤È¤·¤¿º¹ÊÌÅª¤ÊÂÐ±þ¤À¤È¤·¤Æ¡¢Ä¹Ìî¸©¤¬10·î¡¢Æ±¸©ÇòÇÏÂ¼¤Ë¤¢¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤ò¸ýÆ¬¤Ç»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬17Æü¡¢¸©¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±¿±Ä²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ï¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¾å¤Ç¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÎ¹¹Ô¶È¼Ô¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¡Ö¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¿Í¡¹¤Ø¤Î¹Ô°Ù¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¿®¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂç»È´Û¤«¤é¸©¤ËÄ´ºº¤òµá¤á¤ëÊ¸½ñ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡Î¹´Û¶ÈË¡¤Ï¹ñÀÒ¤Ë¤è¤ëÀ©¸Â¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¸©¤Ï¡¢¤³¤Î»ÜÀß¤Ç²áµî¤ËÊ£¿ô¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í¤¬ÍøÍÑ¤·¤¿µÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢°ìÎ§¤Ç½ÉÇñ¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¡£°ãË¡¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ëÂÐ±þ¤À¤È¤·¤Æ¸ýÆ¬¤Ç¤Î»ØÆ³¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£