¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¤ÎÁú¹ß¤ê¤»¤¤¤ä¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤ÇÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤âÂ¨¥Ö¡¼²»¡¡¤¢¤ÎÁÆÉÊ¤âÄÅÅÄÀä»¿
¡¡Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¤»¤¤¤ä¤¬£±£¶Æü¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Ç¡¢¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ì½Ö¡¢¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤»¤¤¤ä¤Ï£±£·ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÉ½ÏÃ¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£½Ð±é·Ý¿Í¤À¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÎ¢ÏÃ¡×¤Ï°ìÀÚ¶Ø»ß¡£»ëÄ°¼Ô¤ÈÆ±¤¸¾õÂÖ¤Ç¡¢¡Ö¿å¥À¥¦¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿´ë²è¤ÇÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤»¤¤¤ä¤Ï¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ó¤È¤«¤Ï¸«¤ë¤Ê¤¢¡£²ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Á°²ó¤ÎÂ³¤¤Ê¤ó¤Ç¸«¤Æ¤ª¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¤È¤«¡Ä¡×¤È¸À¤Ã¤¿½Ö´Ö¡Ö¥Ö¡¼¡×¡£ÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏÎ¢ÏÃ¤ä¤Ê¡×¤È°ì½³¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¤»¤¤¤ä¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢ÊüÁ÷¤¤¤Ä¡©¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÆü¤ò³ÎÇ§¡£¡Ö£±£²·î¿¿¤óÃæ¤¢¤¿¤ê¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤³¤½¡ØÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡Ù¤Ç¡¢¤³¤ÎÁ°¡Ä¡×¤ÈÈ¯¸À¤¹¤ë¤â¡¢¤³¤ì¤â¤¹¤°¤Ë¡Ö¥Ö¡¼¡×¡£ÁÆÉÊ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Î¢ÏÃ¤ä¤Ê¡×¤ÈÃÇ¤¸¡¢¤»¤¤¤ä¤Ï¡Ö¤³¤ó¤È¤¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤í¡ª¡×¤È¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»ÄÇ°¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÏÃÂê¤ÏÄÅÅÄ¤Ë°Ü¤ê¡¢¤»¤¤¤ä¤Ï¡Ö¿Íµ¤¡¢¤¹¤´¤¤¡£¿å¥À¥¦¤ÏÇ¯ÆâÄÅÅÄ¤µ¤ó¤À¤±¡£Âç¥Ö¥ì¡¼¥¯¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÁÆÉÊ¤â¡Ö¥«¥ó¥Æ¥ì·Ï¤ÎÇ¯Ëö¤Î¡ÊÆÃÈÖ¡Ë¡¢¤Ò¤ÊÃÅÁ°¤¬»Õ¾¢Êý¤Ç¡¢¸å¤í¤¬¼ã¼ê¡£ËèÇ¯ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤¨¤°¤«¤Ã¤¿¤â¤ó¡×¡Ö¤¢¤ì¤Ï¥¹¥¿¡¼¤ä¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤»¤¤¤ä¤ÏºÇ¸å¤Ë¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª¤â¤í¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£