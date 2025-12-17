軽自動車に“あおり運転”したハイエースの末路。片側一車線を突き進んで「ざまあみろ！」――大反響セレクション
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年4月15日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
ニュースなどで頻繁に取り上げられる「あおり運転」。被害者の精神的苦痛は深刻であり、トラウマにもなりかねない。
自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険の『2024年あおり運転実態調査』によれば、あおり運転をされたことがあるドライバーは72.5％であった。2023年の53.5％よりも大幅に上昇し、半年間でも24.1％と多くのドライバーがあおり運転に遭遇していることがわかった。
今回は、田舎道で“あおり運転”に遭いながら、最終的にスカッとした2人のエピソードを紹介する。
◆不自然な走行に「あおられてる」と確信した
広田隆さん（仮名・30代）の趣味はドライブだという。
「夜のドライブは、道路も混まないし好きなんですよね。愛車で思うがまま走るのが最高の時間です」
19時に仕事が終わり、翌日が休みだったため、広田さんは迷わずにドライブに出かけた。田舎の夜道は、他の車とすれ違うことも少なく、この日も何も考えずに走っていたそうだ。
そして、時刻が0時を過ぎた頃、1台の白いワンボックスカーが近づいてきた。
「こんな時間に珍しいと思いながらも、すぐに違和感を覚えました」
広田さんの車の後ろにぴったりとつき、まったく離れないのだ。広田さんは路肩に車を止め、ワンボックスカーに道を譲ったのだが……。
「私が再び車を走らせると、ワンボックスカーは減速して車の前を塞いだんです。その後も、追い越しては後ろに接近してくるという繰り返しでした」
広田さんは「あおられてる」と確信した。
◆大量の泥水をかぶり“洗車大変だろうな”
「テレビで“あおり運転”の映像を見たことはありますけど、実際に自分が遭遇すると本当に恐怖です。逃げる場所もないので、頭がパニックになっていました」
そこは、田んぼ道だったのだが、前方には大きな水たまりがあったそうだ。
「田舎あるあるですけど、田んぼ近くの水たまりは、泥水混じりで車が汚れると厄介なんですよね。でも、それどころじゃなかったので、私はそのまま突っ走りました」
その時、激しい水しぶきが上がり、“思った通りの泥水”だった。そして、水しぶきに驚いたワンボックスカーはスピードを緩めたという。
バックミラーで確認すると、白いボディには泥水がついていて、目も当てられないような姿になっていたようだ。
「運転手には申し訳ないですが、『洗車大変だろうな』と、かなりスカッとしました」
◆軽自動車をあおるハイエース
田中綾子さん（仮名・30代）は、車の通りが少ない道を制限速度の30キロほどで走っていた。すると、後ろの車が突然クラクションを鳴らしてきたという。
「はじめはそれほど気にしていませんでしたが、パッシングもされて驚きました。私の車に近づいてくると、横から幅寄せをしてきたんです」
相手の車は大型のハイエース。運転手は男性で、運転に慣れている様子だった。
「私の運転に対してイライラしていることはわかりました。私の車は軽自動車なので、大型車に車間距離を詰められるのは、命の危機を感じるほど怖かったです」
道を譲るべきかを悩みながら走り続けた田中さんだが、怖くて何もできなかったそうだ。
◆どんどん細い道へ入り込んで…
周りには他の車はおらず、どんどん細い路地に入り込んでいったのだが……。
「片側一車線、軽自動車であれば問題なく通れる道ですが、ハイエースはその道に入れませんでした」
ハイエースは道をバックすることを余儀なくされた。田中さんは、はるか前方で立ち止まり“その様子”を見ることにした。
「スムーズにバックできるような道ではないんですよ。相手は苦労していましたね」
田中さんに対して怖い思いをさせた相手が、窓から頭を出し“ぶつからないように必死になる様子”に、「ざまあみろ！」と心の中で叫んだという。
「何とも言えない清々しさを感じました」
＜取材・文／chimi86＞
【chimi86】
2016年よりライター活動を開始。出版社にて書籍コーディネーターなども経験。趣味は読書、ミュージカル、舞台鑑賞、スポーツ観戦、カフェ。
ニュースなどで頻繁に取り上げられる「あおり運転」。被害者の精神的苦痛は深刻であり、トラウマにもなりかねない。
自動車損害保険を扱うチューリッヒ保険の『2024年あおり運転実態調査』によれば、あおり運転をされたことがあるドライバーは72.5％であった。2023年の53.5％よりも大幅に上昇し、半年間でも24.1％と多くのドライバーがあおり運転に遭遇していることがわかった。
◆不自然な走行に「あおられてる」と確信した
広田隆さん（仮名・30代）の趣味はドライブだという。
「夜のドライブは、道路も混まないし好きなんですよね。愛車で思うがまま走るのが最高の時間です」
19時に仕事が終わり、翌日が休みだったため、広田さんは迷わずにドライブに出かけた。田舎の夜道は、他の車とすれ違うことも少なく、この日も何も考えずに走っていたそうだ。
そして、時刻が0時を過ぎた頃、1台の白いワンボックスカーが近づいてきた。
「こんな時間に珍しいと思いながらも、すぐに違和感を覚えました」
広田さんの車の後ろにぴったりとつき、まったく離れないのだ。広田さんは路肩に車を止め、ワンボックスカーに道を譲ったのだが……。
「私が再び車を走らせると、ワンボックスカーは減速して車の前を塞いだんです。その後も、追い越しては後ろに接近してくるという繰り返しでした」
広田さんは「あおられてる」と確信した。
◆大量の泥水をかぶり“洗車大変だろうな”
「テレビで“あおり運転”の映像を見たことはありますけど、実際に自分が遭遇すると本当に恐怖です。逃げる場所もないので、頭がパニックになっていました」
そこは、田んぼ道だったのだが、前方には大きな水たまりがあったそうだ。
「田舎あるあるですけど、田んぼ近くの水たまりは、泥水混じりで車が汚れると厄介なんですよね。でも、それどころじゃなかったので、私はそのまま突っ走りました」
その時、激しい水しぶきが上がり、“思った通りの泥水”だった。そして、水しぶきに驚いたワンボックスカーはスピードを緩めたという。
バックミラーで確認すると、白いボディには泥水がついていて、目も当てられないような姿になっていたようだ。
「運転手には申し訳ないですが、『洗車大変だろうな』と、かなりスカッとしました」
◆軽自動車をあおるハイエース
田中綾子さん（仮名・30代）は、車の通りが少ない道を制限速度の30キロほどで走っていた。すると、後ろの車が突然クラクションを鳴らしてきたという。
「はじめはそれほど気にしていませんでしたが、パッシングもされて驚きました。私の車に近づいてくると、横から幅寄せをしてきたんです」
相手の車は大型のハイエース。運転手は男性で、運転に慣れている様子だった。
「私の運転に対してイライラしていることはわかりました。私の車は軽自動車なので、大型車に車間距離を詰められるのは、命の危機を感じるほど怖かったです」
道を譲るべきかを悩みながら走り続けた田中さんだが、怖くて何もできなかったそうだ。
◆どんどん細い道へ入り込んで…
周りには他の車はおらず、どんどん細い路地に入り込んでいったのだが……。
「片側一車線、軽自動車であれば問題なく通れる道ですが、ハイエースはその道に入れませんでした」
ハイエースは道をバックすることを余儀なくされた。田中さんは、はるか前方で立ち止まり“その様子”を見ることにした。
「スムーズにバックできるような道ではないんですよ。相手は苦労していましたね」
田中さんに対して怖い思いをさせた相手が、窓から頭を出し“ぶつからないように必死になる様子”に、「ざまあみろ！」と心の中で叫んだという。
「何とも言えない清々しさを感じました」
＜取材・文／chimi86＞
【chimi86】
2016年よりライター活動を開始。出版社にて書籍コーディネーターなども経験。趣味は読書、ミュージカル、舞台鑑賞、スポーツ観戦、カフェ。