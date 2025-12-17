ヒストリアは、観測データや論文を基に作られたリアルな月面シミュレーション探索ゲーム「REAL MOON」をSteamにて無料で公開した。

【画像】宇宙飛行士としてリアルな月面を探索する様子（複数あり）

本作は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）とヒストリアによる共同研究の成果物を利用し、精度の高いリアルな月面を探索できる。地形の高さから、クレーターや岩の分布、時間ごとの太陽・地球・月の位置関係まで再現されている。

プレイヤーは宇宙飛行士として、探査機に残された1枚の画像をヒントに撮影地点を特定する。

他にも自由探索できるフリーモードも用意されている。時間の経過やオブジェクト配置ができる。フォト機能も使えるため、リアルに再現した月面を舞台にこだわりの1枚が撮れる。

リリースを記念してフォトコンテストも開催される。審査には開発チームに加えて、JAXA 研究開発部門の平澤も参加する。応募方法はヒストリア広報部のXアカウントをフォローして、ハッシュタグ「#REALMOON」を付けて画像をＸで投稿するだけだ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）