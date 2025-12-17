モデルの吉井美優が１７日までに自身のＳＮＳを更新し、撮影オフショットを公開した。

吉井はインスタグラムに「ＳＩＬＥＮＴ ＳＩＲＥＮ様 Ｎｅｗ Ｓｉｎｇｌｅ『棘にハチミツ 』ＭＶに出演させて頂きました」と報告。「聞けば聞くほど愛おしくて苦しくて、でも乙女でかわいくってなんだか心がきゅんっとなる楽曲でまた大好きな曲が増えましたずっとお世話になっている大好きな大先輩の大切な作品に携わらせて頂くなんて ..決まった日からずっとどきどきだったのですがとっても素敵なＭＶとなっておりますので是非ご覧下さい」とつづり、ＳＩＬＥＮＴ ＳＩＲＥＮのメンバーとのショットなど撮影オフショットをアップ。「この冬沢山聞いて心からぽかぽか温まろ」と記し、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「ＭＶ出演おめでとう」「もう彼女すぎて、」「ぜんぶ愛おしすぎた、、、」「サイサイもみぃちゃんもだいすきで、なにもしらずにみてたらみぃちゃんでてきて」「見てきた！心がギュッってなった」「ニマニマしてしまいました」などの声が寄せられている。