16日、ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』大ヒット御礼トークショーが行われ、柴咲コウ、川口春奈、茅島みずき、鈴木保奈美が出席した。

トークコーナーでクリスマスにしたいことを聞かれた柴咲は次のように答えた。

柴咲「睡眠。寝たい!!人混みは苦手だし、ちょっとあまのじゃくなところもある。そういうときは静かに、ゆっくり寝ていようと思う」

一方、「地元に帰ったときに必ずすることは？」という質問に、川口は次のように回答した。

川口「何もしない。特に年末年始に帰る場合はこたつから出ないし、ぐうたらして食っちゃ寝。仕事で帰ったら『ここのこれは食べに行こう』とかスポットで（行くが）、結局食べることになってしまう。基本的には“食”か“だらけている”かという感じ。完全にまったりオフな感じ」

そんな2人に今年を漢字一文字で振り返ってもらった。

川口「私は濃かったので“濃”。仕事もそうだし、今回いただいた役も自分自身はあまり挑戦したことのないような役柄だったという意味でも、すごくチャレンジングな年だった。30になってこの1年間、スタートダッシュがこんなに濃いものなのだと良くも悪くも感じた年だった」

柴咲「いろんな言葉にも使えるなというところで“激”。麺が好きで『チュルッ！』とやっているのがストレス発散だし、さらにそれが辛かったらすごく刺激的で『もう変わるぜ！』みたいにパワーをもらえる。ストレスがたまったときは、辛いチュルチュルを食べるのが偉大だなと思っている。（“激”辛に）助けられたということもあるし、刺“激”"的な1年だったというのもある」

（『ABEMA Morning』より）