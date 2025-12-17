MONSTA X・ジュホン、約2年8カ月ぶりにソロカムバック決定「1月初めを目標に準備中」

ボーイズグループMONSTA Xのメンバー、ジュホンが事務所の2026年初カムバックの主人公となった。

12月17日、所属事務所STARSHIPエンターテインメントは、「現在、アメリカで『ジングルボールツアー』中のMONSTA Xのメンバー、ジュホンが来年1月初めのカムバックを目標に、最後の準備の真っ最中だ」として、「ジュホンならではの多彩な魅力が見られるよう心血を注いでいるので、たくさん期待してほしい」とカムバックを伝えた。

今回のカムバックは、2023年5月にリリースした1stソロミニアルバム『LIGHTS』以来、約2年8カ月ぶりのソロ活動だ。

（写真＝STARSHIPエンターテインメント）ジュホン

前作での活動時、全曲自作曲でアルバムを満たし、「ジュホン」という1つのジャンルを完成させたと好評を博した彼は、今回の新アルバムを通じて、一層拡張された音楽の幅とデビュー10年目らしい老練さを証明する見通しだ。

なお、ジュホンが所属するMONSTA Xは現在、アメリカの主要都市を巡回する「2025アイハートラジオ・ジングルボールツアー」に参加中で、来る12月20日のマイアミ公演を最後に、ツアーを締めくくる予定だ。

（記事提供＝OSEN）