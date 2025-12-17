「NHK紅白歌合戦」審査方法発表 視聴者投票は最大5票
【モデルプレス＝2025/12/17】「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜11時45分）より、審査方法が発表された。
【写真】STARTO・スタダ・カワラボら2025年「紅白」出場者一覧
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。
◆「第76回NHK紅白歌合戦」審査方法発表
紅組・白組の勝敗は、「視聴者審査員」「会場審査員」「ゲスト審査員」の投票によって決定。投票は、すべての対戦が終わったあとに実施され、「視聴者審査員」で投票数が多かったほうに1ポイント、「会場審査員」で投票数が多かったほうに1ポイント、「ゲスト審査員」で投票数が多かったほうに1ポイント、以上の3ポイントを競い、2つ以上のポイントを獲得した組が「優勝」となる。
◆視聴者投票の概要
・テレビ1台あたり、最大5票
・投票できる「票」の数は、テレビの視聴時間に応じて増加
・放送を視聴し始めたら1票獲得。その後、5分連続視聴を10回達成するごとに票が増加
・全対戦終了後の投票時間中、テレビのリモコンボタンで紅白どちらかを選ぶと、選んだ組に票が入る
・手持ちの票を分割して投票することも可能（紅組に3票、白組に2票など）
◆「第76回NHK紅白歌合戦」12月31日（水）午後7時20分〜
今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」司会は綾瀬はるか（4回目）、有吉弘行（3年連続3回目）、今田美桜（初）、鈴木奈穂子アナウンサー（2年連続2回目）（※五十音順）の4人が担当する。12月31日（水）午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。（modelpress編集部）
