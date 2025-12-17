¡Ö¥½¥ó¥±¡ÊÀ°·Á²øÊª¡Ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¡×¸µµð¿ÍÅê¼ê¤È¥È¥Ã¥×½÷Í¥¤ÎÎ¾¿Æ¼º¤Ã¤¿Ì¼¥¸¥å¥ó¥Ò¡¢¡ÈÀ°·ÁVlog¡ÉÍ½¹ð
¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë¤âºßÀÒ¤·¤¿¸Î¥Á¥ç¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¤È¡¢¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤À¤Ã¤¿¸Î¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¤ÎÌ¼¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤¬¡¢À°·Á¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ°²è¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¡¢¶ÃØ³¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼
¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤Ï12·î16Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥¸¥å¥ó¥Ò¡×¤ÎÆ°²è¤Î½ªÈ×¤Ç¡Ö¼¡¤ÎÆ°²è¤Ï¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°Vlog¡×¤È¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°¼Á¥³¥á¥ó¥È¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£½÷À¤Ï°ìÀ¸¥±¥¢¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¾¯¤·¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎVlog¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª»Ð¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢À°·Á¼ê½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëVlog¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
ÀèÎ©¤Ã¤Æ¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤Ï12·î9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖÈý´Ö¤Î¼ð¤ì¤Î¤»¤¤¤Ç¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¼ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¤³¤ÎÄøÅÙ¤Ê¤éËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¤È¤È¤â¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Èà½÷¤ÏÆ°²è¤ÎÃæ¤Ç¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¼ê½Ñ¤·¤Æ7ÆüÌÜ¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¸«¤¿¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤¬¡ÖÌÜ¤Ï²¿¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡£ÌÜ¤Î¸åÊýÀÚ³«¤Î½¤Éü¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÊÌÅÓÆ°²è¤Çºî¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÆ°²è¤¬¡¢Í½¹ð¤µ¤ì¤¿¡È¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°Vlog¡É¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥½¥ó¥±¡ÊÀ°·Á²øÊª¤ÎÎ¬¡Ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é¸ºÎÌ¤·¤Æ¤«¤éÀ°·Á¤ä»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤¹¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤½¤¦¤·¤Æ¤³¤½¸ú²Ì¤¬¤¹¤°ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤¿²ÁÃÍ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡£½½Ê¬¤Ë¸µ¤ò¼è¤Ã¤¿¸åÇÚ¤È¤·¤Æ¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò¤Ï°ì»þ¡¢ÂÎ½Å¤¬96kg¤Þ¤ÇÁý¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ41kg¤Î¥¹¥ê¥à¤ÊÂÎ·¿¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡þ¥Á¥§¡¦¥¸¥å¥ó¥Ò ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2003Ç¯3·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡£Êì¤Ï´Ú¹ñ¤Î¹ñÌ±Åª½÷Í¥¤À¤Ã¤¿¥Á¥§¡¦¥¸¥ó¥·¥ë¤µ¤ó¤Ç¡¢Éã¤ÏÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥×¥íÌîµåÁª¼ê¥Á¥ç¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¤µ¤ó¡£Î¾¿Æ¤Ï2000Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢2004Ç¯¤ËÎ¥º§¡£¤½¤Î¸å¡¢Êì¤Ï2008Ç¯¤Ë¡¢Éã¤Ï2013Ç¯¤ËÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âµýÇ¯39ºÐ¡£2022Ç¯2·î¤ËY-BLOOM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢Êì¤ÈÆ±¤¸¤¯½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯5·î¤Ë·ÀÌó²ò½ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£