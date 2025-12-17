冬季限定ケーキを販売開始/エスプレッソの苦みにアプリコットとシナモンを合わせたチョコケーキや、りんご×紅茶のケーキなど7品【ヴィタメール】

ベルギー王室御用達チョコレートブランド「ヴィタメール」は、冬季限定のケーキを12月26日から順次販売する。

寒い冬にぴったりの濃厚なチョコレートケーキや、チョコレートとフルーツを掛け合わせたケーキなど、計7品をラインアップする。

※記事中の価格はいずれも税込表記。

◆エスプレッソ･ショコラ

【価格】

小物:864円

10.5cm:3,564円

【販売期間】

2026年1月9日〜3月6日

エスプレッソの深い香りが際立つ濃厚なブリュレに、甘酸っぱいアプリコットジュレを合わせ、ほのかにシナモンが香るなめらかなチョコレートムースで包んだ。エスプレッソ特有のフレッシュな苦みに、アプリコットの軽やかな酸味とシナモンの味わいが合わさり、豊かな余韻を感じられる。

エスプレッソ･ショコラ 左から小物･10.5cm

◆ポム

【価格】

843円

【販売期間】

2026年1月9日〜3月6日

りんごのコンポート入りジュレと紅茶のブリュレを重ね、りんごのムースで包んだ。りんごと紅茶を合わせることで、アップルティーのような爽やかでやさしい味わいに仕上げている。天面には、りんごをモチーフにしたチョコをトッピングしている。

ポム

◆スフェーン

【価格】

843円

【販売期間】

2026年1月9日〜3月6日

なめらかなピスタチオムースに、カシスとチェリーのコンフィチュール、アーモンドスポンジを重ねた。爽やかでコクのあるオレンジのクリームをアクセントに加えている。やさしいピスタチオの味わいとオレンジの爽やな酸味、チェリーとカシスの味わいが楽しめる。

スフェーン

◆ショコラ･ラムレザン

【価格】

843円

【販売期間】

2026年1月9日〜3月6日

まろやかなミルクチョコレートのムースに芳醇なラムレーズン入りのクリームブリュレを入れた。ラムレーズンの濃厚な味わいが、ミルクチョコレートの甘さを引き締める少し大人な味わい。

ショコラ･ラムレザン

◆オランジュ･ショコラ

【価格】

821円

【販売期間】

2025年12月26日〜2026年3月6日

程よい酸味が爽やかなオレンジのジュレをオレンジムースの中に入れ、チョコレートムースと合わせた。

オランジュ･ショコラ

◆ペッシュ･ミニョン

【価格】

小物:821円

10.5cm:3,456円

15cm:4,752円

【販売期間】

2025年12月26日〜2026年3月6日

※3/1〜3/3はひなまつりの特別デザイン。

コクのある桃のフロマージュムースにみずみずしい桃と苺のジュレを合わせた。桃と苺のやさしい甘さが楽しめる。ホールケーキにはクリームブリュレを入れ、よりまろやかな味わいに仕上げた。

ペッシュ･ミニョン 左から小物･10.5cm

◆ルージュ･デリス

【価格】

小物:864円

10.5cm:3,564円

【販売期間】

2026年1月9日〜3月6日

濃厚なチョコレートムースに苺とフランボワーズのムースを合わせた。ホールケーキには苺の味わいをより感じられるよう、苺のコンフィチュールを加えている。

ルージュ･デリス 左から小物･10.5cm

■ヴィタメール公式ホームページ