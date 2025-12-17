¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¤¢¤¡¡Á¤·¤é¤¡×¿Íµ¤·Ý¿Í¤Î¡ÈÊÌ¿Í¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÄÅ·¡ÖËÜÅö¤Ë¥«¥ï¥¤¥¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¤¢¤¡¡Á¤·¤é¤¡Ê49¡Ë¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÈÊÑ¿È¡É»Ñ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤é¤¤Ï¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤±¤ë¤È¤á¤ë¡Ù¸«¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö¡ÈUCB¡É¡Ê¥æ¥Ë¥³¡¼¥Ç¥Ð¥È¥ë¡Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¾¾ÁÒ¤¯¤ó¤¬¥³¡¼¥Ç¤·¤¿³Ê¹¥¤Ç½Ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢Travis¡¡Japan¤Î¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¤¬°áÁõ¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤¢¤¡¡Á¤·¤é¤¤¬¸«¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë¡ÈÊÑ¿È¡É¤·¡¢¾Ð´é¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖTVer¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡ª¡ª¤¼¤Ò¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¨¡ªÇòÌÚ¤µ¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¥µ¥¬¥óÄ»À´¤À¡Á¡ª¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡¡²Ä°¦¤¤¥¾¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¥Ã¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Æ¥ì¥Ó¤Ä¤±¤¿¤é¤³¤Î»Ñ¤Î¤·¤é¤¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¿¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¤È¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£