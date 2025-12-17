【紅白】ゲスト審査員・三宅香帆とは 文芸評論家＆著書『「好き」を言語化する技術』などヒット
NHKは17日、大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45※中断ニュースあり 総合ほか）のゲスト審査員7人を発表した。
【写真】松嶋菜々子、高石あかりら…『第76回NHK紅白歌合戦』ゲスト審査員
審査員のひとり、三宅香帆は、自身のXで「文芸評論家というわりと珍しい職でごはんを食べてます」と自己紹介している。1994年生まれ。高知県出身。京都大学文学部卒。株式会社リクルートを経て、2022年に独立。主に文芸評論、社会批評などの分野で幅広く活動し、著書を多数手がけた。
2024年に出版した『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』（集英社）が「第2回書店員が選ぶノンフィクション大賞2024」受賞。2025年、同作で「新書大賞２０２５」を受賞した。
なおオリコンが11月28日に発表した「オリコン年間BOOKランキング 2025」の形態別「新書」において、『「好き」を言語化する技術』が2位、『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』が5位を獲得し、年間新書TOP5に2作ランクインした。
三宅は今回の発表直後、自身のXでも「第76回 #NHK紅白 にて、ゲスト審査員を務めさせていただくことになりました…！」「紅白歌合戦、とっても楽しみです！ぜひご覧ください！！！」と呼びかけた。
