ビジュアル系バンド「グランギニョル」が17日、公式Xを更新。活動を終了すると発表した。

バンドをめぐっては、沖縄公演名が「ひめゆり学徒隊」であることや、ひめゆり平和祈念資料館所蔵とみられる学徒の写真に加工を施したものを公演宣伝ビジュアルに使用するなどしたことが批判を呼び、13日に活動休止を発表していた。

そしてこの日、「この度、私たちの沖縄でのライブにおける表現および、SNSに投した写真に関し、多くの方々に多大なご迷惑と深い苦しみを与えてしまったことを、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。

「私たちは先日、ひめゆり学徒隊をコンセプトとした公演を行ったこと、写真を無断で使用してしまったことについて、ひめゆり平和祈念資料館へ直接謝罪をさせていただきました。また、ひめゆり学徒隊という極めて重く、沖縄の地に今も続く大切な記憶をコンセプトとして扱ったことで、ご遺族の方々、沖縄の皆様をはじめ、多くの方の心を傷つけてしまったことを、重く受け止めております」と伝えた。

「表現者としての判断、配慮、認識のすべてが未熟であり、決して許されるものではありませんでした。この件により、共演者の皆様、関係スタッフの皆様、そして会場をお貸しいただいたライブハウス関係者の皆様にも、多大なご迷惑をおかけしたことを、深くお詫び申し上げます」と再度謝罪し、「今回の事態を厳粛に受け止め、私たちの活動は本日をもって終了することを決定いたしました」と活動終了を報告した。